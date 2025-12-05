Domenica allo Stadio Olimpico, alle ore 18:00, per la 14° giornata di Serie A si sfidano due squadre che stanno correndo entrambe per la zona europea, ed entrambe arrivano da una sconfitta. Pronostico Lazio-Bologna 7 dicembre 2025.

Pronostico Lazio-Bologna 7 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Bologna match valido per la 14° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna ha trovato il successo in ben tre delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1P). La Lazio ha però vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (1P), con una media di 2.2 gol segnati a partita.

La Lazio ha ottenuto ben 13 dei 18 punti in questo campionato in incontri casalinghi: il 72%, la percentuale più alta nel torneo in corso. Lazio e Bologna sono le due squadre che hanno segnato più gol nei minuti di recupero di questa Serie A: tre a testa e insieme un quarto delle reti complessivamente realizzate nel torneo in corso in questo intervallo temporale (6/24).

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime cinque trasferte di Serie A (3V, 2N), segnando una media di 2.4 gol a incontro. Solo il Milan (19) ha ottenuto più punti del Bologna (nove, come la Roma) considerando gli scontri diretti tra le squadre attualmente nelle prime nove posizioni in classifica in Serie A (per i rossoblù tre successi e due sconfitte) – dall’altra parte, nessuna formazione ha registrato meno punti della Lazio (tre, come l’Udinese).

Probabili Formazioni Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Bologna?

Lazio-Bologna, domenica 7 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Lazio-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Lazio-Bologna

Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime nove gare di Serie A. I biancocelesti hanno vinto senza subire gol nelle ultime tre gare interne di Serie A. La Lazio ha sia segnato che subito gol nello stesso incontro solo una volta nelle 13 gare di questa Serie A (3-3 contro il Torino), con sette match in cui non è riuscita a segnare (uno in più rispetto a tutto lo scorso campionato) e sette in cui ha tenuto la porta inviolata (due in meno rispetto a tutto il 2024/25).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.53 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Lazio-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 0-2.

Con la rete contro la Cremonese, Riccardo Orsolini è arrivato a totalizzare 15 gol in Serie A nel 2025: più di qualsiasi altro giocatore nel periodo; solo tre calciatori del Bologna hanno fatto meglio in un singolo anno solare nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria: Marco Di Vaio (16 nel 2009 e 17 nel 2010), Julio Cruz (16 nel 2002) e Marko Arnautovic (16 nel 2022).

