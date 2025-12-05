Domenica sera allo Stadio Maradona va in scena il big match della 14° giornata di Serie A, una sfida che mette in evidenza gli incroci in panchina, con Spalletti e Conte due grandi ex allenatori di bianconeri e partenopei. Pronostico Napoli-Juventus 7 dicembre 2025.

Pronostico Napoli-Juventus 7 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Juventus match valido per la 14° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus ha trovato il successo solo in una delle ultime otto gare di Serie A contro il Napoli (2N, 5P). Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei gare interne contro la Juventus in Serie A.

Qualora non perda contro la Juve, il Napoli riuscirebbe a restare imbattuto in un intero anno solare in casa in Serie A per la prima volta dal 1987 (11V, 3N) – finora ha ottenuto 12 successi e quattro pareggi al Maradona nel 2025 ed è l’unica squadra (escluse neopromosse) che non ha mai perso nelle gare interne nei cinque grandi campionati europei nel periodo. Luciano Spalletti affronterà per la prima volta il Napoli in Serie A dopo aver lasciato la squadra partenopea al termine della stagione 2022/23; il tecnico della Juventus ha vinto ben otto delle ultime 10 sfide di campionato contro formazioni che ha allenato in precedenza nella competizione (1N, 1P) anche se, più nello specifico, ha perso in tre delle ultime cinque occasioni in cui ha affrontato per la prima volta una sua ex (2V).

La Juventus ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato contro avversarie nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata (5N, 2P) – escluse dal conteggio le prime due giornate – successo arrivato contro l’Inter per 1-0 lo scorso 16 febbraio; tuttavia, i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata in ben quattro delle sei più recenti di queste sfide.

Probabili Formazioni Napoli-Juventus

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Napoli-Juventus?

Napoli-Juventus, domenica 7 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Napoli-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Napoli-Juventus

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.53 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Napoli-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-2, 0-1.

Tutte le sette partecipazioni al gol di Kenan Yildiz in questa Serie A sono arrivate all’Allianz Stadium (quattro reti, tre assist): l’ultima volta in cui il numero 10 della Juventus ha preso parte a una marcatura fuori casa nel torneo risale allo scorso maggio, contro il Venezia (un gol), al Penzo; inoltre, con una rete, il turco diventerebbe il secondo giocatore della Juventus negli ultimi 50 anni a segnare almeno cinque gol nelle prime 15 gare di una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni, dopo Alessandro Del Piero (cinque nel 1994/95).

