Lunedì alle ore 15:00 per la 14° giornata di Serie A si sfidano due squadre a caccia di punti preziosi per la salvezza, con i Ducali al momento a +1 sui toscani, col Parma che sarebbe salvo. Entrambe arrivano da una sconfitta in campionato. Pronostico Pisa-Parma 8 dicembre 2025.

Pronostico Pisa-Parma 8 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Pisa-Parma match valido per la 14° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Parma ha vinto le ultime due sfide di campionato contro il Pisa, dopo che non aveva trovato alcun successo nelle quattro precedenti (3N, 1P); i ducali non hanno mai superato questa avversaria più volte di fila tra Serie A e B.

Il Pisa ha perso solo in una delle ultime sette giornate di Serie A (1V, 5N), la più recente contro l’Inter – solo Como e Milan (zero entrambe) sono state sconfitte meno volte nel torneo nello stesso periodo (un ko anche per il Bologna), in cui i toscani hanno invece terminato cinque incontri in parità, più di ogni altra formazione. Il Pisa ha segnato quattro delle 10 reti in questo campionato su calcio di rigore, il dato più alto nel torneo in corso sia in termini assoluti, che in percentuale (il 40%); dal punto difensivo, tuttavia, nonostante non abbia subito gol dal dischetto, quella toscana è la formazione che ha concesso più tocchi agli avversari nella propria area di rigore in questa Serie A (403).

Il Parma ha vinto l’ultima trasferta di campionato, dopo che aveva raccolto soltanto due punti nelle prime cinque di questa stagione (2N, 3P). Il Parma ha vinto l’ultima gara disputata contro un’avversaria che occupava le ultime tre posizioni in classifica a inizio giornata (2-1 contro l’Hellas Verona).

Probabili Formazioni Pisa-Parma

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Albiol; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Meister. All. Gilardino.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Valenti, Lovik; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Pisa-Parma?

Pisa-Parma, lunedì 8 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Pisa-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Pisa-Parma

Le partite casalinghe del Pisa sono quelle che hanno visto meno gol nei cinque grandi campionati europei in corso: soltanto uno; tuttavia, anche se i toscani non hanno trovato la rete in sei delle sette gare interne di questo torneo, hanno anche tenuto la porta inviolata in quattro occasioni. Due delle ultime tre gare interne del Pisa contro il Parma tra Serie A e B sono terminate 0-0 e, in particolare, i toscani non hanno trovato la rete in tre delle cinque più recenti sfide casalinghe contro questa avversaria.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.53 SNAI

Risultato esatto e scommesse marcatori Pisa-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 1-1.

Tra i centrocampisti con almeno 10 gare da titolare in questa Serie A, Idrissa Touré è quello con la più alta media nei 90 minuti di duelli vinti (8.1), duelli aerei vinti (4.8) e respinte difensive (2.8).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.