Lunedì si gioca la 14° giornata di Serie A alle ore 18:00 in Friuli, con entrambe le squadre che arrivano da una vittoria. L’Udinese è salita al 9° posto mentre la cura De Rossi ha fatto bene al Grifone che arriva da 4 risultati utili consecutivi in campionato. Pronostico Udinese-Genoa 8 dicembre 2025.

Pronostico Udinese-Genoa 8 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Udinese-Genoa match valido per la 14° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Genoa è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette sfide di Serie A contro l’Udinese, vincendo le tre più recenti (4N). L’Udinese non ha trovato la rete nelle ultime tre gare contro il Genoa nel massimo campionato e, più in generale, è rimasta a secco di gol in cinque delle ultime sei. L’Udinese non ha trovato alcun successo nelle ultime tre partite casalinghe contro il Genoa in Serie A (2N, 1P).

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare di campionato tra le gestioni di Domenico Criscito (1V) e Daniele De Rossi (1V, 2N), dopo che aveva iniziato il torneo con sei ko nelle prime nove gare (3N); dopo il successo contro l’Hellas Verona, i rossoblù potrebbero vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2024.

L’Udinese ha pareggiato tutti gli ultimi quattro incontri giocati di lunedì in Serie A e non ha mai registrato più pareggi consecutivi in questo giorno della settimana nel torneo. Questa è la prima volta in assoluto in cui l’Udinese ottiene almeno 18 punti nelle prime 13 gare giocate in una stagione di Serie A.

Probabili Formazioni Udinese-Genoa

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Udinese-Genoa?

Udinese-Genoa, lunedì 8 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Udinese-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Udinese-Genoa

Il Genoa è l’unica squadra attualmente in Serie A che ha sia segnato che subito gol in tutte le trasferte giocate in campionato da maggio in avanti, con un parziale di 14 gol fatti e 14 subiti (2V, 3N, 3P). Nonostante solo l’Inter (66) abbia subito meno tiri nella ripresa rispetto al Genoa in questo campionato (72, come il Bologna), nessuna formazione ha incassato più reti dei rossoblù dopo l’intervallo: 12, al pari della Fiorentina e dell’Udinese, avversaria di giornata.

PRONOSTICO: GOL SI @2.00 GOLDBET

BONUS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Udinese-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 1-3.

Solo Rafael Leão (cinque) ha segnato più gol rispetto a Nicolò Zaniolo (quattro, come Jamie Vardy e Lautaro Martínez) in Serie A da inizio ottobre in avanti; tuttavia, il giocatore dell’Udinese non ha preso parte ad alcuna rete in 362 minuti di gioco contro il Genoa, solo contro l’Inter (411) ha all’attivo più minuti senza gol né assist nei 10 grandi campionati europei.

