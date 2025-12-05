Pronostico Torino-Milan: le scommesse sul posticipo della 14° giornata di Serie A del 08-12-2025

Pronostico Torino-Milan 8 dicembre 2025
5 Dicembre 2025

La 14° giornata di Serie A si conclude lunedì sera a Torino con i Granata che cercano di uscire da una crisi che li ha visti perdere le ultime 2 di campionato, mentre il Milan è al comando con 28 punti (assieme al Napoli) dopo le vittorie (entrambe per 1-0) nel derby e contro la Lazio. Pronostico Torino-Milan 8 dicembre 2025.

Pronostico Torino-Milan 8 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Milan match valido per la 14° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino ha vinto due delle ultime tre gare contro il Milan in Serie A (1N), dopo che aveva perso sei delle otto precedenti (1V, 1N). Il Torino ha vinto tutti gli ultimi tre incontri casalinghi contro il Milan in Serie A.

Il Torino ha ottenuto meno di 15 punti (14 in questo torneo) dopo le prime 13 gare stagionali per la terza volta negli ultimi 11 campionati di Serie A.

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime 12 gare di campionato (8V, 4N), parziale in cui ha tenuto la porta inviolata in sette occasioni. Il Milan ha pareggiato tutte le ultime tre gare disputate lontano da San Siro in campionato.

Pronostico Torino-Milan 8 dicembre 2025

Probabili Formazioni Torino-Milan

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Adams, Vlasic. All. Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Milan?

Torino-Milan, lunedì 8 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Torino-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Torino-Milan
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.403.003.20
2.403.003.20
2.402.953.10
2.402.953.15
2.453.003.10

Le nostre scommesse su Torino-Milan

Il Milan ha trovato la rete in ben 11 delle ultime 12 gare di campionato contro il Torino, realizzando una media di 1.8 gol a incontro (22 in totale nel parziale). Sono 14 le reti subite dal Torino nel corso delle prime frazioni di gioco in questa Serie A, almeno cinque in più rispetto a ogni altra squadra.

PRONOSTICO: MILAN OVER 1.5 GOL @1.90 STARVEGAS

Risultato esatto e scommesse marcatori Torino-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-2, 1-1, 0-3.

Dalla sua prima gara da titolare in questo campionato, ovvero nelle ultime sette giornate di Serie A, Rafael Leão è il giocatore che ha segnato più gol: cinque; l’attaccante del Milan vanta nel torneo in corso una media nei 90 minuti di 1.6 tiri nello specchio a fronte di 0.9 occasioni create e 0.7 dribbling riusciti; inoltre, il primo è il suo valore più alto in una singola stagione dal suo arrivo in Italia (2019/20), mentre le successive due medie sono le più basse registrate finora.

