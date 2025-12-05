Pronostici Serie A: la multipla della 14° giornata del campionato di calcio italiano. Schedina quota @8.64

Multipla Serie A giornata 14
Pronostici Serie A
5 Dicembre 2025

Nel fine settimana e fino al lunedì dell’immacolata, in Italia si gioca la 14° giornata di Serie A 2025-2026 e come sempre siamo andati a selezionare le giocate più interessanti per una schedina quota @8.64 sul campionato di calcio italiano. Multipla Serie A giornata 14.

Pronostici Serie A: il programma della 14° giornata

Andiamo a vedere il turno completo della 14° giornata di Serie A 2025-2026 in campo dal 6 al 8 dicembre.

Sassuolo-Fiorentina (06-12 ore 15:00)

Inter-Como (06-12 ore 18:00)

Verona-Atalanta (06-12 ore 20:45)

Cremonese-Lecce (07-12 ore 12:30)

Cagliari-Roma (07-12 ore 15:00)

Lazio-Bologna (07-12 ore 18:00)

Napoli-Juventus (07-12 ore 20:45)

Pisa-Parma (08-12 ore 15:00)

Udinese-Genoa (08-12 ore 18:00)

Torino-Milan (08-12 ore 20:45)

Multipla Serie A giornata 14: schedina quota @8.64

Ecco le 4 scelte dei match dell’14° giornata di campionato per la Multipla Serie A @8.64 di quota.

MULTIPLA SERIE A 14° GIORNATA @8.64
Sassuolo-Fiorentina: GOL SI
Cagliari-Roma: 2
Pisa-Parma: UNDER 2.5
Udinese-Genoa: GOL SI

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
