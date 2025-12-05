Nel fine settimana e fino al lunedì dell’immacolata, in Italia si gioca la 14° giornata di Serie A 2025-2026 e come sempre siamo andati a selezionare le giocate più interessanti per una schedina quota @8.64 sul campionato di calcio italiano. Multipla Serie A giornata 14.
Pronostici Serie A: il programma della 14° giornata
Andiamo a vedere il turno completo della 14° giornata di Serie A 2025-2026 in campo dal 6 al 8 dicembre.
Sassuolo-Fiorentina (06-12 ore 15:00)
Inter-Como (06-12 ore 18:00)
Verona-Atalanta (06-12 ore 20:45)
Cremonese-Lecce (07-12 ore 12:30)
Cagliari-Roma (07-12 ore 15:00)
Lazio-Bologna (07-12 ore 18:00)
Napoli-Juventus (07-12 ore 20:45)
Pisa-Parma (08-12 ore 15:00)
Udinese-Genoa (08-12 ore 18:00)
Torino-Milan (08-12 ore 20:45)
Multipla Serie A giornata 14: schedina quota @8.64
Ecco le 4 scelte dei match dell’14° giornata di campionato per la Multipla Serie A @8.64 di quota.
MULTIPLA SERIE A 14° GIORNATA @8.64
Sassuolo-Fiorentina: GOL SI
Cagliari-Roma: 2
Pisa-Parma: UNDER 2.5
Udinese-Genoa: GOL SI
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.