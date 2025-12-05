Nel fine settimana e fino al lunedì dell’immacolata, in Italia si gioca la 14° giornata di Serie A 2025-2026 e come sempre siamo andati a selezionare le giocate più interessanti per una schedina quota @8.64 sul campionato di calcio italiano. Multipla Serie A giornata 14.

Pronostici Serie A: il programma della 14° giornata

Andiamo a vedere il turno completo della 14° giornata di Serie A 2025-2026 in campo dal 6 al 8 dicembre.

Sassuolo-Fiorentina (06-12 ore 15:00)

Inter-Como (06-12 ore 18:00)

Verona-Atalanta (06-12 ore 20:45)

Cremonese-Lecce (07-12 ore 12:30)

Cagliari-Roma (07-12 ore 15:00)

Lazio-Bologna (07-12 ore 18:00)

Napoli-Juventus (07-12 ore 20:45)

Pisa-Parma (08-12 ore 15:00)

Udinese-Genoa (08-12 ore 18:00)

Torino-Milan (08-12 ore 20:45)

Multipla Serie A giornata 14: schedina quota @8.64

Ecco le 4 scelte dei match dell’14° giornata di campionato per la Multipla Serie A @8.64 di quota.

MULTIPLA SERIE A 14° GIORNATA @8.64

Sassuolo-Fiorentina: GOL SI

Cagliari-Roma: 2

Pisa-Parma: UNDER 2.5

Udinese-Genoa: GOL SI

Tutte le partite analizzate nel nostro sito

Tutti i match della 14° giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:

VAI A SCOMMESSE E ANALISI SERIE A 2025-2026

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.