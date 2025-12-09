Andiamo a vedere come è andato l’ultimo weekend del campionato di calcio italiano con i risultati, classifiche e tutte le quote antepost aggiornate, con Inter, Milan e Napoli che tentano la fuga scudetto mentre la Fiorentina perde ancora ed è sempre più nei guai, all’ultimo posto. Vediamo anche le prime quote del prossimo turno con gli interessanti scontri tra Bologna-Juve e Roma-Como. Risultati Serie A giornata 14.

Risultati Serie A giornata 14: Inter, Milan e Napoli, prove di fuga scudetto

La 14° giornata del campionato di Serie A 2025/2026 ci consegna un verdetto chiarissimo: sarà una corsa a tre per lo scudetto. In un weekend caratterizzato da gol spettacolari, polemiche arbitrali e ribaltoni clamorosi, Milan, Napoli e Inter staccano la concorrenza, scavando un solco che la Juventus e le altre inseguitrici potranno colmare solo a fatica.

Il Milan di Massimiliano Allegri si conferma capolista (per differenza reti) grazie a una rimonta epica nel posticipo del lunedì sera contro il Torino. Sotto di due reti dopo venti minuti rossoneri sembravano destinati al ko. La scossa è arrivata prima dal sinistro di Rabiot e poi, nella ripresa, dall’ingresso di Christian Pulisic. L’americano, reduce da un attacco influenzale, ha spaccato la partita: due gol in dieci minuti per ribaltare il Toro e firmare il 3-2 finale che vale il primato assieme al Napoli che ha battuto 2-1 la Juventus nel big match della domenica. Il ritorno di Luciano Spalletti a Fuorigrotta è stato amaro: la sua Juve, pur trovando il pari momentaneo con una gemma di Kenan Yildiz, si è arresa alla doppietta di Rasmus Hojlund.

Chi non sembra avere intenzione di mollare un centimetro è l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri hanno liquidato la pratica Como con un 4-0 che non ammette repliche, frutto di una superiorità tecnica e fisica disarmante. A San Siro hanno brillato le stelle: Lautaro Martinez ha aperto le danze, seguito da Thuram, Calhanoglu (con il solito tiro da fuori) e Carlos Augusto nel finale.

Se le milanesi e i partenopei corrono, nelle retrovie si consuma il dramma sportivo della Fiorentina, sempre più ultima, e si riaccende la speranza per il Verona grazie a una vittoria inaspettata contro l’Atalanta. Protagonista l’attaccante giallobù Giovane, autore di un gol e di giocate che hanno mandato in tilt la difesa bergamasca. Per la Dea di Palladino è un brusco stop che ridimensiona le sue ambizioni Champions.

Notte fonda anche per la Roma di Gasperini, sconfitta 1-0 a Cagliari. I giallorossi, traditi dai nervi di Celik (espulso a inizio ripresa per aver interrotto una chiara occasione da gol), hanno subito il gol decisivo di Gaetano nel finale. Una battuta d’arresto pesante che fa scivolare i capitolini al quarto posto, scavalcati dall’Inter e ora distanti 4 punti dalla vetta.

RISULTATI 14° GIORNATA SERIE A

• Sassuolo – Fiorentina 3-1

• Inter – Como 4-0

• Verona – Atalanta 3-1

• Cremonese – Lecce 2-0

• Cagliari – Roma 1-0

• Lazio – Bologna 1-1

• Napoli – Juventus 2-1

• Pisa – Parma 0-1

• Udinese – Genoa 1-2

• Torino – Milan 2-3

CLASSIFICA SERIE A 2025-2026

1. Milan – 31 punti

2. Napoli – 31 punti

3. Inter – 30 punti

4. Roma – 27 punti

5. Bologna – 25 punti

6. Como – 24 punti

7. Juventus – 23 punti

8. Sassuolo – 20 punti

9. Cremonese – 20 punti

10. Lazio – 19 punti

11. Udinese – 18 punti

12. Atalanta – 16 punti

13. Cagliari – 14 punti

14. Genoa – 14 punti

15. Parma – 14 punti

16. Torino – 14 punti

17. Lecce – 13 punti

18. Pisa – 10 punti

19. Verona – 9 punti

20. Fiorentina – 6 punti

I top e I flop della 14° giornata di campionato

TOP MILAN. Sotto di 2 reti a Torino il Milan dimostra grande carattere, rimonta, vince 3-2 e rimane in testa al campionato, nonostante un Pulisic e mezzo servizio e Leao uscito durante il match con i granata.

TOP INTER. Sorride anche l’altra parte di Milano con l’Inter che convince col 4-0 sul Como e con Thuram e Martinez in grande forma.

TOP NAPOLI. Vittoria meritata contro la Juve per i campioni in carica che tra campionato e champions arrivano da 4 vittorie consecutive oltre al passaggio del turno in Coppa Italia, ai rigori contro il Cagliari.

TOP GENOA. Una vera rinascita del Grifone che mette insieme cinque risultati utili di fila, incluse le ultime due vittorie da quando c’è Daniele De Rossi.

FLOP ROMA. 0 punti nelle ultime due giornate, la squadra di Gasperini ha perso smalto e lo ha certificato anche l’ultimo ko inatteso contro il Cagliari. Dovbyk è fuori, Ferguson non convince e Dybala trotterella senza ritmo.

FLOP ATALANTA. La Dea con Palladino sembrava in ripresa, per questo il ko al Bentegodi contro un Verona fanalino di coda, è un brutto passo falso per l’Atalanta che ora dovrà pensare anche all’impegno di Champions in settimana.

FLOP FIORENTINA. I viola anche questa settimana sono tra i flop, dopo aver perso 1-3 anche al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La Fiorentina è ora ultima in solitaria, e anche con Vanoli in panchina le cose non cambiano; ha perso otto partite su 14, non ha ancora vinto e ora si appresta a ospitare il Verona, penultimo ma reduce dal successo contro l’Atalanta in un match delicatissimo.

Quote Antepost: aggiornamenti scudetto, top-4, capocannoniere e retrocessione

Nelle quote per lo scudetto l’Inter @1.90 rimane la squadra da battere con il Napoli e il Milan @3.75 appaiate come prime avversarie, dopodiché il salto è netto con la Roma @19 e la Juventus @34.

Per il piazzamento in top-4, ovvero alla prossima Champions, quasi scontate Inter @1.04, Napoli @1.10 e Milan @1.10, ma c’è un altra posizione in ballo e la Roma @1.66 rimane favorita sulla Juventus @2.37 mentre il Bologna ci crede ancora @6 volte la posta.

Vediamo le quote per il Capocannoniere, e anche qui i nerazzurri comandano con Lautaro Martinez @2.62 su Christian Pulisic @6 e Riccardo Orsolini @11, la stessa quota di un altro bomber interista, Marcus Thuram @11. Più indietro Rasmus Hojlund @13 del Napoli, Kenan Yildiz @15 della Juve e Rafa Leao @17 per il Milan.

Infine le quote retrocessione con il Verona @1.44 e il Pisa @1.66 che sembrano le due spacciate, ma ormai rischia davvero anche la Fiorentina @3.10 che è ancora a caccia del primo successo in campionato, anche se i viola rimangono favoriti per la salvezza, con un Lecce @2 per la retrocessione poi ci sono anche Parma @3.25, Cagliari @3.40 e un Genoa in grande ripresa e ora quotato @4 per la retrocessione.

Prossimo turno: 15° giornata con Bologna-Juve e Roma-Como

Andiamo a vedere le prime quote del prossimo turno di campionato, la 15° giornata di Serie A che si giocherà dal 12 al 15 dicembre. L’anticipo vedrà in campo Lecce-Pisa venerdì, match importante per fare punti salvezza. Al sabato si apre con Torino-Cremonese e a seguire Parma-Lazio e in serata Atalanta-Cagliari.

Domenica il lunch match si fioca a San Siro con un interessante Milan-Sassuolo. I neroverdi sono pericolosi, ma le quote sono tutte per i rossoneri vincenti @1.40 contro @8.50 del Sassuolo. Nel pomeriggio tocca a Fiorentina-Verona, match delicatissimo al Franchi dove i viola sono chiamati assolutamente a vincere e sono favoriti @1.80 contro @4.50 dell’Hellas. Alle ore 15:00 si gioca anche Udinese-Napoli con i partenopei favoriti @1.85, anche se in Friuli non sarà una passeggiata, come non lo sarà per i nerazzurri a Marassi alle ore 18:00 in Genoa-Inter vista la rinascita del Grifone che però di gioca comunque @6.50 per la vittoria contro @1.55 dell’Inter in trasferta.

In serata il big match per la corsa alla top-4 tra Bologna-Juventus. Al Dall’Ara quote in equilibrio ma i padroni di casa sono leggermente sfavoriti @2.90 contro i bianconeri @2.50, ma non è da escludere nemmeno la X @3.10. Il turno sarà chiuso da un altro match interessante tra squadre che corrono in zona Europa, Roma-Como, in campo lunedì sera nel posticipo in cui i giallorossi sono favoriti @2.10 secondo le prime quote, col Como @3.60.

