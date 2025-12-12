La schedina di oggi, è dedicata alle partite di calcio della 14° giornata di Serie A, in programma dal 12 al 15 dicembre 2025. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Schedina Vincente Serie A, scopri la nostra giocata in multipla.
La Schedina in multipla Serie A
Tra venerdì 12 e lunedì 15 dicembre 2025, si giocano le partite del quattordicesimo turno in Serie A. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers
Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.
Pronostico Atalanta-Cagliari
La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del dodicesimo turno di campionato in Serie A, è in programma sabato 13 dicembre alle ore 20.45 e vede scendere in campo la formazione di casa dell’Atalanta contro il Cagliari.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Atalanta+Over 2.5, offerta a quota 1.95 su Admiralbet e Goldbet.
Multipla Milan-Sassuolo
Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie A di calcio, è quello che si gioca allo stadio San Siro, tra la squadra di casa del Milan e la formazione ospite del Sassuolo.
Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Milan+Over 1.5, offerta a quota 1.72 su Snai e Sisal
Scommessa Genoa-Inter
La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma domenica 30 novembre 2025, alle ore 18.00 e vede scendere in campo Genoa-Inter.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Serie A, vi consiglia l’opzione Vittoria Inter + Over 1.5, offerta a quota 1.90 su Netbet e Goldbet
Pronostico Bologna-Cremonese
La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Serie A, è in programma lunedì 1° dicembre 2025, alle ore 20.45 e vede scendere in campo la formazione di casa del Bologna, opposta alla Cremonese.
Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione Vittoria Bologna + Over 1.5, offerta a quota 1.83 su Netbet e Goldbet
Riepilogo Multiple
Quote Sisal:
MULTIPLA 1X2 @12.54
Atalanta-Cagliari: 1 + Over 2.5 a quota 1.95
Milan-Sassuolo: 1+Over 1.5 a quota 1.72
Genoa-Inter: 2+Over1.5 a quota 1.90
Roma-Como: Gol Si a quota 1.95
