Pronostico Lecce-Pisa: anticipo della 15° giornata di Serie A del 12 dicembre 2025

Pronostico Lecce-Pisa 12 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
12 Dicembre 2025

Ad aprire la 15° giornata di Serie A ci sarà la sfida del Via del Mare con in palio punti importanti tra due squadre in corsa per la salvezza col Lecce avanti 3 punti proprio sul Pisa al terzultimo posto. Pronostico Lecce-Pisa 12 dicembre 2025.

Pronostico Lecce-Pisa 12 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lecce-Pisa match valido per la 15° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Pisa è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Lecce in Serie A (2V, 3N), ma i pugliesi sono rimasti imbattuti in tre gare casalinghe contro il Pisa in Serie A (1V, 2N).

Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe in campionato (1V, 3N). Il Lecce ha vinto solo due delle ultime 12 partite contro squadre neopromosse in Serie A (6N, 4P).

Il Pisa ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato (tutte per 2-2, contro Milan, Torino e Sassuolo). Il Pisa ha perso le ultime due gare di campionato contro Inter e Parma.

Pronostico Lecce-Pisa 12 dicembre 2025

Pronostico Lecce-Pisa 12 dicembre 2025

Probabili Formazioni Lecce-Pisa

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco

PISA (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Piccinini, Leris; Moreo, Meister. All. Gilardino

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Pisa?

Lecce-Pisa, venerdì 12 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Lecce-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Lecce-Pisa
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.452.903.40
2.402.903.30
2.452.853.30
2.402.903.35
2.402.903.35

Le nostre scommesse su Lecce-Pisa

Il Lecce non ha segnato in ben 16 delle 34 partite disputate nel 2025 in Serie A, solo l’Hellas Verona (17) conta più match a secco di reti in quest’anno solare nei Big-5 campionati europei. Lecce e Pisa sono due delle tre squadre che hanno segnato meno reti in questo campionato (entrambe 10, al pari del Parma); più nel dettaglio, i nerazzurri sono la formazione che ha realizzato meno gol nel 1° tempo (quattro, al pari della Fiorentina) mentre i giallorossi sono il club con meno reti segnate nel 2° tempo (quattro, come l’Hellas Verona).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.48 SISAL

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori Lecce-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 1-1.

Medon Berisha è il giocatore del Lecce cha ha preso parte a più gol in questo campionato: cinque (due reti e tre assist); più nel dettaglio, il classe 2003 è stato coinvolto in quattro delle ultime cinque reti dei salentini in Serie A (2G+2A).

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Bologna-Juventus: quote, formazioni, guida tv e scommesse del 14 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Bologna-Juventus: quote, formazioni, guida tv e scommesse del 14 dicembre 2025
12 Dicembre 2025
Schedina Vincente Serie A, scopri la nostra giocata in multipla
Pronostici Serie A
Schedina Vincente Serie A, scopri la nostra giocata in multipla
12 Dicembre 2025
Pronostico Torino-Cremonese: formazioni, statistiche, quote e scommesse Serie A del 13-12-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Torino-Cremonese: formazioni, statistiche, quote e scommesse Serie A del 13-12-2025
12 Dicembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.