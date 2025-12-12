Ad aprire la 15° giornata di Serie A ci sarà la sfida del Via del Mare con in palio punti importanti tra due squadre in corsa per la salvezza col Lecce avanti 3 punti proprio sul Pisa al terzultimo posto. Pronostico Lecce-Pisa 12 dicembre 2025.

Pronostico Lecce-Pisa 12 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lecce-Pisa match valido per la 15° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Pisa è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Lecce in Serie A (2V, 3N), ma i pugliesi sono rimasti imbattuti in tre gare casalinghe contro il Pisa in Serie A (1V, 2N).

Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe in campionato (1V, 3N). Il Lecce ha vinto solo due delle ultime 12 partite contro squadre neopromosse in Serie A (6N, 4P).

Il Pisa ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato (tutte per 2-2, contro Milan, Torino e Sassuolo). Il Pisa ha perso le ultime due gare di campionato contro Inter e Parma.

Probabili Formazioni Lecce-Pisa

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco

PISA (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Piccinini, Leris; Moreo, Meister. All. Gilardino

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Pisa?

Lecce-Pisa, venerdì 12 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Lecce-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Lecce-Pisa

Il Lecce non ha segnato in ben 16 delle 34 partite disputate nel 2025 in Serie A, solo l’Hellas Verona (17) conta più match a secco di reti in quest’anno solare nei Big-5 campionati europei. Lecce e Pisa sono due delle tre squadre che hanno segnato meno reti in questo campionato (entrambe 10, al pari del Parma); più nel dettaglio, i nerazzurri sono la formazione che ha realizzato meno gol nel 1° tempo (quattro, al pari della Fiorentina) mentre i giallorossi sono il club con meno reti segnate nel 2° tempo (quattro, come l’Hellas Verona).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.48 SISAL

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori Lecce-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 1-1.

Medon Berisha è il giocatore del Lecce cha ha preso parte a più gol in questo campionato: cinque (due reti e tre assist); più nel dettaglio, il classe 2003 è stato coinvolto in quattro delle ultime cinque reti dei salentini in Serie A (2G+2A).

