Il Torino è in crollo dopo le ultime 3 sconfitte, con i granata che stanno per essere risucchiati nella corsa salvezza e vanno a caccia di punti in casa nella 15° giornata di Serie A, contro una Cremonese che invece si è rilanciata al 9° posto dopo le ultime 2 vittorie. Pronostico Torino-Cremonese 13 dicembre 2025.

Pronostico Torino-Cremonese 13 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Cremonese match valido per la 15° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Cremonese in Serie A (5V, 5N), l’unico successo dei grigiorossi nel periodo risale al 18 dicembre 1994 (3-0 allo Zini).

Il Torino arriva da tre sconfitte di fila in campionato contro Como, Lecce e Milan. Il Torino è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 21 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (10V, 10N).

Dopo i successi contro Bologna e Lecce, la Cremonese potrebbe vincere tre partite di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia.

Probabili Formazioni Torino-Cremonese

TORINO (3-5-2): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. All. Baroni

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Cremonese?

Torino-Cremonese, sabato 13 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Torino-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Torino-Cremonese

Da una parte la Cremonese è la squadra che ha segnato più gol in seguito a cross (nove) in questo campionato, dall’altra nessuna formazione ha subito più reti del Torino da cross (sei, al pari di Cagliari, Genoa, Hellas Verona e Lecce).

PRONOSTICO: CREMONESE OVER 0.5 GOL @1.56 STARVEGAS

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori Torino-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-0, 1-2.

Con la rete nel match più recente contro il Milan, Duván Zapata è diventato l’unico giocatore ad aver trovato la via del gol in tutte le ultime 13 stagioni in Serie A (dal suo esordio nel torneo nel 2013/14). Il colombiano potrebbe segnare in due match consecutivi in campionato per la prima volta dal febbraio 2024 (contro Lecce e Sassuolo in quel caso).

