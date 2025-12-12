Pronostici Serie A 15° giornata: analisi e scommesse su Parma-Lazio del 13 dicembre 2025

Pronostico Parma-Lazio 13 dicembre 2025
12 Dicembre 2025

Sabato al Tardini va in scena questo match valido per la 15° giornata di Serie A col Parma che ospita una Lazio al 10° posto che cerca punti per tornare in corsa europea. Pronostico Parma-Lazio 13 dicembre 2025.

Pronostico Parma-Lazio 13 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Parma-Lazio match valido per la 15° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo nove sconfitte di fila contro la Lazio in Serie A, il Parma è rimasto imbattuto nelle due gare dello scorso campionato contro i biancocelesti (1V, 1N).

Il Parma ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 16 (2V, 7N, 7P).

La Lazio non ha segnato nelle ultime quattro trasferte di campionato. La Lazio ha perso le ultime due trasferte contro Inter e Milan in Serie A.

Pronostico Parma-Lazio 13 dicembre 2025

Probabili Formazioni Parma-Lazio

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ondrejka, Valeri; Benedyczak, Pellegrino. All. Cuesta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Parma-Lazio?

Parma-Lazio, sabato 13 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Parma-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Parma-Lazio
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.603.252.15
3.503.252.15
3.553.252.15
3.553.252.10
3.503.202.15

Le nostre scommesse su Parma-Lazio

Nessuna squadra ha segnato meno gol della Lazio in trasferta nel campionato in corso: tre (tutti contro il Genoa lo scorso 29 settembre), al pari dell’Hellas Verona. Lazio e Parma sono le uniche due squadre a non aver ancora segnato alcun gol nei primi 15 minuti del 2° tempo in questa stagione di Serie A.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67 BET365

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori Parma-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-3.

Valentín Castellanos ha preso parte a cinque gol in questo campionato (due reti e tre assist), tutti nel corso dei primi tempi: è infatti il giocatore che è stato coinvolto in più marcature prima dell’intervallo nella Serie A in corso.

