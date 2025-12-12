Sabato sera a Bergamo arriva il Cagliari salito a 14 punti dopo l’ultima vittoria, a -4 proprio dalla Dea che ha convinto in Champions, ma in campionato conta 4 sconfitte e 1 sola vittoria nelle ultime 5, e la squadra di Palladino cercherà di svoltare anche nella 15° giornata di Serie A. Pronostico Atalanta-Cagliari 13 dicembre 2025.

Pronostico Atalanta-Cagliari 13 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Cagliari match valido per la 15° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Atalanta e Cagliari hanno pareggiato il confronto più recente, 0-0 lo scorso 15 febbraio a Bergamo. L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite contro il Cagliari in campionato (1V, 1N).

L’Atalanta ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato (5N, 4P): 2-0 contro la Fiorentina il 30 novembre; considerando infatti queste ultime 10 giornate di Serie A, la Dea è quart’ultima per punti ottenuti (otto), davanti solo agli avversari di di giornata, il Cagliari (sette), Hellas Verona (sei) e Fiorentina (quattro).

Il Cagliari ha vinto l’ultimo match di campionato (1-0 contro la Roma) e nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2024/25) solo una volta i sardi hanno ottenuto due successi consecutivi: lo scorso settembre contro Parma e Lecce.

Probabili Formazioni Atalanta-Cagliari

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Palladino

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Idrissi; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Cagliari?

Atalanta-Cagliari, sabato 13 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Atalanta-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Atalanta-Cagliari

Atalanta e Cagliari sono due delle tre squadre, insieme al Parma, ad aver segnato meno reti nel corso dei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (tutte a quota due).

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05 BET365

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori Atalanta-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-1.

Dopo la rete nel match più recente in campionato contro l’Hellas Verona, Gianluca Scamacca potrebbe segnare in due presenze di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2024 (contro Lecce e Torino); in più, il classe ’99 ha realizzato tutti i quattro rigori calciati in Serie A

