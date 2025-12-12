Lunch match della 15° giornata di Serie A a San Siro dove il Milan capolista dovrà fare attenzione ai neroverdi che negli ultimi anni spesso hanno messo in difficoltà i rossoneri. Pronostico Milan-Sassuolo 14 dicembre 2025.

Pronostico Milan-Sassuolo 14 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Sassuolo match valido per la 15° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Grande equilibrio nelle ultime otto sfide tra Milan e Sassuolo in Serie A: tre vittorie per parte e due pareggi, incluso il 3-3 nel confronto più recente del 14 aprile 2024 al MAPEI Stadium. Il Milan ha vinto solo una delle ultime cinque sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (1N, 3P).

Il Milan (31) ha ottenuto più di 30 punti dopo le prime 14 gare stagionali di Serie A per la prima volta dalla stagione 2021/22, campionato concluso poi al primo posto in classifica. Dopo la sconfitta contro la Cremonese e il pareggio contro il Pisa, il Milan potrebbe non vincere nessuna delle prime tre sfide stagionali di Serie A contro squadre neopromosse per la prima volta dal 2014/15.

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte di campionato (3V, 1N), anche se ha perso quella più recente contro il Como – dopo che aveva ottenuto solo tre punti nelle precedenti 15 gare fuori casa in Serie A (0V, 3N, 12P).

Probabili Formazioni Milan-Sassuolo

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Ricci, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Sassuolo?

Milan-Sassuolo, domenica 14 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Milan-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Milan-Sassuolo

Il Milan è la squadra che ha sia guadagnato più punti (16) che subito meno gol (solo tre) contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica in questa Serie A – 5V, 1N, 1P per i rossoneri in sette match contro queste formazioni. Dall’altra parte, considerando i club che occupano le prime 10 posizioni, il Sassuolo è quella che ha ottenuto meno punti in questi scontri diretti (tre punti – 1V, 0N, 5P).

PRONOSTICO: VITTORIA MILAN @1.42 ADMIRALBET

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori Milan-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-0, 2-2.

Solo Harry Kane (una rete ogni 59′) ha una media minuti/gol migliore di Christian Pulisic (un gol ogni 64′) tra i giocatori con almeno cinque reti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Con la doppietta contro il Torino, lo statunitense ha stabilito il suo record di reti in un singolo anno solare in carriera nei Big-5 campionati europei (13 nel 2025, superando le 11 del 2024).

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.