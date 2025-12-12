Pronostico Fiorentina-Hellas Verona: le scommesse sulla 15° giornata di Serie A del 14-12-2025

Pronostico Fiorentina-Verona 14 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
12 Dicembre 2025

Partita della paura tra le ultime 2 della classe del campionato di calcio italiano nella 15° giornata di Serie A al Franchi, con i viola che non hanno ancora vinto in campionato, mentre l’Hellas è salita a 9 punti (+3 sulla Fiorentina) dopo essersi sbloccata solo lo scorso turno nel sorprendente 3-1 sull’Atalanta. Pronostico Fiorentina-Verona 14 dicembre 2025.

Pronostico Fiorentina-Verona 14 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Hellas Verona match valido per la 15° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro il Verona, dopo che nelle precedenti sei al Franchi si erano registrati quattro pareggi e due vittorie dei veneti.

L’Hellas Verona, vittorioso nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta, non ottiene due successi di fila in Serie A addirittura da marzo 2024, quando in panchina c’era Marco Baroni.

Paolo Vanoli non ha vinto in alcuna delle prime quattro partite di campionato alla guida della Fiorentina (2N, 2P): l’ultimo allenatore dei toscani a non vincere in alcuna delle prime cinque gare in assoluto in Serie A alla guida della Viola fu Ottavio Bianchi (prime sei senza vittoria tra gennaio e febbraio 2002).

Pronostico Fiorentina-Verona 14 dicembre 2025

Pronostico Fiorentina-Verona 14 dicembre 2025

Probabili Formazioni Fiorentina-Hellas Verona

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Hellas Verona?

Fiorentina-Verona, domenica 14 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Fiorentina-Hellas Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Fiorentina-Hellas Verona
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.803.404.50
1.833.304.50
1.833.404.30
1.803.404.40
1.833.404.50

Le nostre scommesse su Fiorentina-Hellas Verona

Sfida tra due squadre che creano tanto, ma concretizzano poco: Hellas Verona (6.5%) e Fiorentina (6.8%) sono due delle tre peggiori squadre per percentuale realizzativa in questa Serie A (tra di loro il Parma con 6.6%); la formazione Viola è anche la penultima per percentuale di tiri terminati nello specchio (appena 32.7%, più solo del Pisa fermo a 31.8%).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.68 GOLDBET

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori Fiorentina-Hellas Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-0, 1-1.

Moise Kean – quattro gol in 19 presenze in A con l’Hellas Verona nel 2017/18 – ha messo a segno cinque reti in sei sfide di massimo campionato contro la squadra veneta, tra cui la sua unica tripletta nella competizione, il 10 novembre 2024 al Franchi di Firenze.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Bologna-Juventus: quote, formazioni, guida tv e scommesse del 14 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Bologna-Juventus: quote, formazioni, guida tv e scommesse del 14 dicembre 2025
12 Dicembre 2025
Schedina Vincente Serie A, scopri la nostra giocata in multipla
Pronostici Serie A
Schedina Vincente Serie A, scopri la nostra giocata in multipla
12 Dicembre 2025
Pronostico Lecce-Pisa: anticipo della 15° giornata di Serie A del 12 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Lecce-Pisa: anticipo della 15° giornata di Serie A del 12 dicembre 2025
12 Dicembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.