Partita della paura tra le ultime 2 della classe del campionato di calcio italiano nella 15° giornata di Serie A al Franchi, con i viola che non hanno ancora vinto in campionato, mentre l’Hellas è salita a 9 punti (+3 sulla Fiorentina) dopo essersi sbloccata solo lo scorso turno nel sorprendente 3-1 sull’Atalanta. Pronostico Fiorentina-Verona 14 dicembre 2025.

Pronostico Fiorentina-Verona 14 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Hellas Verona match valido per la 15° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro il Verona, dopo che nelle precedenti sei al Franchi si erano registrati quattro pareggi e due vittorie dei veneti.

L’Hellas Verona, vittorioso nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta, non ottiene due successi di fila in Serie A addirittura da marzo 2024, quando in panchina c’era Marco Baroni.

Paolo Vanoli non ha vinto in alcuna delle prime quattro partite di campionato alla guida della Fiorentina (2N, 2P): l’ultimo allenatore dei toscani a non vincere in alcuna delle prime cinque gare in assoluto in Serie A alla guida della Viola fu Ottavio Bianchi (prime sei senza vittoria tra gennaio e febbraio 2002).

Probabili Formazioni Fiorentina-Hellas Verona

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Hellas Verona?

Fiorentina-Verona, domenica 14 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Fiorentina-Hellas Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Hellas Verona

Sfida tra due squadre che creano tanto, ma concretizzano poco: Hellas Verona (6.5%) e Fiorentina (6.8%) sono due delle tre peggiori squadre per percentuale realizzativa in questa Serie A (tra di loro il Parma con 6.6%); la formazione Viola è anche la penultima per percentuale di tiri terminati nello specchio (appena 32.7%, più solo del Pisa fermo a 31.8%).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.68 GOLDBET

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori Fiorentina-Hellas Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-0, 1-1.

Moise Kean – quattro gol in 19 presenze in A con l’Hellas Verona nel 2017/18 – ha messo a segno cinque reti in sei sfide di massimo campionato contro la squadra veneta, tra cui la sua unica tripletta nella competizione, il 10 novembre 2024 al Franchi di Firenze.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.