Nella 15° giornata di Serie A il Napoli va a caccia della 4° vittoria di fila per rimanere in testa alla classifica del campionato di calcio italiano, ma la trasferta in Friuli sarà insidiosa, anche se l’Udinese è in calo con 3 sconfitte nelle ultime 4. Pronostico Udinese-Napoli 14 dicembre 2025.
Pronostico Udinese-Napoli 14 dicembre 2025: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Udinese-Napoli match valido per la 15° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 18 partite di Serie A contro l’Udinese, grazie a 14 successi e quattro pareggi. L’Udinese non batte il Napoli in Serie A dal 3 aprile 2016.
Momento di calo dell’Udinese: quattro sconfitte nelle ultime sei partite (2V), subendo sempre almeno due reti in ogni ko: nelle prime otto giornate di questo campionato i friulani avevano perso soltanto due volte (3V, 3N). L’Udinese ha vinto soltanto una delle ultime 10 gare di Serie A in cui ha ospitato una squadra al primo o al secondo posto della classifica prima di inizio giornata: 4-0 sulla Roma il 4 settembre 2022 (5N, 4P).
Cinque delle sette sconfitte totali in campionato del Napoli da quando allena Antonio Conte sono arrivate in trasferta, inclusi i tre ko fin qui accumulati nella Serie A in corso; i campani hanno comunque vinto l’ultima gara fuori casa senza subire gol (a Roma).
Probabili Formazioni Udinese-Napoli
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Davis, Zaniolo. All. Runjaic
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Udinese-Napoli?
Udinese-Napoli, domenica 14 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.
Migliori quote per Udinese-Napoli
Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.
|
Udinese-Napoli
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|4.50
|3.25
|1.90
|4.50
|3.30
|1.85
|4.50
|3.20
|1.87
|4.40
|3.40
|1.85
|4.25
|3.40
|1.87
Le nostre scommesse su Udinese-Napoli
In cinque delle ultime sei sfide di Serie A in casa dei friulani, sia Udinese che Napoli sono andate a segno. Dopo la sosta di novembre, sfruttando anche l’utilizzo della difesa a tre, il Napoli è la squadra che in Serie A ha concesso meno tiri nello specchio (appena sette in tre gare) e detiene il valore più basso di Expected Goals Against (1.59).
PRONOSTICO: GOL NO @1.72 SISAL
Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori Udinese-Napoli
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-1, 0-2, 1-3.
Il primo dei tre gol segnati in Serie A da Jurgen Ekkelenkamp è arrivato proprio contro il Napoli, in trasferta il 9 febbraio 2025: il centrocampista olandese non è ancora andato a bersaglio in questo campionato e ha tentato solamente sei volte la conclusione finora, pur avendo giocato ben 578 minuti.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.