Domenica alle ore 18:00, a Marassi arriva l’Inter per la 15° giornata di Serie A, con i nerazzurri di Chivu che si troveranno contro un Grifone risorto con la cura De Rossi. Pronostico Genoa-Inter 14 dicembre 2025.

Pronostico Genoa-Inter 14 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Genoa-Inter match valido per la 15° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Genoa non centra la vittoria in Serie A contro l’Inter dal 2-0 casalingo del 17 febbraio 2018; nelle ultime 12 sfide sono arrivati nove successi dei nerazzurri e tre pareggi.

Il Genoa arriva a questo match da cinque risultati utili consecutivi in Serie A (3V, 2N) e da due successi di fila. Daniele De Rossi sta viaggiando a una media di 2.00 punti a partita da allenatore del Genoa (2V, 2N in quattro partite) e in questo campionato, tra chi ha registrato più di una partita da allenatore, soltanto Antonio Conte (2.21), Massimiliano Allegri (2.21) e Cristian Chivu (2.14) contano una media punti migliore.

Cristian Chivu ha vinto 10 delle 14 partite di Serie A alla guida dell’Inter (4P), con una percentuale di vittorie del 71.4%: nell’era dei tre punti a vittoria, tra chi ha allenato l’Inter per più di cinque partite, soltanto Leonardo (73.9% in 23 match) ha registrato una percentuale di vittorie maggiore.

Probabili Formazioni Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Genoa-Inter?

Genoa-Inter, domenica 14 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Genoa-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Genoa-Inter

Anche contro il Como, l’Inter è andata a segno su sviluppi di calcio d’angolo: solo Lens (9) e Arsenal (8) nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 contano più reti da questa situazione di gioco rispetto ai nerazzurri (sette, primato attuale in Serie A). Il Genoa, invece, ha subito ben sei reti su sviluppo di corner: record negativo nel torneo in corso.

PRONOSTICO: VITTORIA INTER @1.55 SISAL

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori Genoa-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 1-1.

Lautaro Martínez ha segnato solo un gol in otto gare giocate contro il Genoa in Serie A, proprio nell’ultima sfida al Meazza il 22 febbraio 2025: tra le squadre affrontate in trasferta nel massimo torneo, solo contro il Bologna (cinque), l’argentino ha disputato più partite fuori casa senza segnare che contro il Grifone (quattro al Ferraris, zero gol).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.