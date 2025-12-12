Domenica sera, alle ore 20:45 dal Dall’Ara, si gioca questo big match della 15° giornata di Serie A, col Bologna che vuole rimanere tra le prime della classe mentre i bianconeri arrivano dalla vittoria in Champions, ma poco convincente col Pafos, dopo la sconfitta col Napoli nel turno precedente di campionato. Pronostico Bologna-Juventus 14 dicembre 2025.

Pronostico Bologna-Juventus 14 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Juventus match valido per la 15° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Bologna e Juventus hanno pareggiato in tutte le ultime cinque sfide di Serie A (tre volte per 1-1 nel parziale): le due squadre non sono mai arrivate a sei segni “X” consecutivi nella competizione.

Il Bologna ha perso nell’ultima gara interna contro la Cremonese e non subisce due ko casalinghi consecutivi in Serie A da gennaio 2022. Questa è la seconda miglior partenza del Bologna in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria considerando le prime 14 gare giocate (25 punti, ha fatto meglio solo con 26 nel 2002/03): con una vittoria in questo match, la squadra rossoblù farebbe addirittura meglio di quella stagione, dove nella quindicesima giornata arrivò un pareggio.

La Juventus ha collezionato ben tre sconfitte nelle ultime cinque gare in trasferta in campionato (1V, 1N), tanti ko quanti quelli collezionati nelle precedenti 25 partite fuori casa in Serie A. I bianconeri, inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 13 gare lontano da Torino nella competizione. Rispetto alla giornata numero 14 dello scorso campionato, la Juventus ha tre punti in meno in classifica (23 vs 26), ha segnato meno gol (18 vs 22), ha subito più reti (14 vs 8) e ha un distacco dalla vetta della classifica maggiore (8 vs 6 punti).

Probabili Formazioni Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Juventus?

Bologna-Juventus, domenica 14 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Bologna-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Bologna-Juventus

Non è ancora arrivato il cambio di passo per la Juventus con Luciano Spalletti in panchina: in cinque partite di campionato, una media punti di 1.60 (2V, 2N, 1P), la più bassa per un allenatore della Juventus in Serie A da quella di Luigi Delneri tra il 2010 e il 2011 (1.53).

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE 1X @1.50 SNAI

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori Bologna-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 1-2.

Riccardo Orsolini – che in carriera vanta due reti contro la Juventus in Serie A, entrambe al Dall’Ara (maggio 2021 e aprile 2023) – potrebbe diventare il primo giocatore del Bologna a partecipare attivamente a 100 gol nel massimo campionato da quando il torneo è tornato a 20 squadre (2004/05) – attualmente è a 99, grazie a 71 reti e 28 assist.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.