Pronostico Roma-Como: analisi e scommesse sul posticipo della 15° giornata di Serie A del 15-12-2025

Pronostico Roma-Como 15 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
12 Dicembre 2025

La chiusura della 15° giornata di Serie A è il posticipo dell’Olimpico di lunedì sera, con la Roma che ospita il Como, un avversario insidioso per i giallorossi che hanno perso le ultime 2 in campionato perdendo terreno dalle prime. Pronostico Roma-Como 15 dicembre 2025.

Pronostico Roma-Como 15 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Como match valido per la 15° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nessun pareggio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Roma e Como: sei vittorie giallorosse e due lariane; nello scorso campionato entrambe le squadre vinsero le proprie gare casalinghe.

Il Como ha perso nell’ultima trasferta di campionato contro l’Inter, senza andare a segno: la formazione lariana non perde almeno due partite fuori casa di fila in Serie A da marzo.

La Roma ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare alcun gol (entrambe 1-0) e non arriva a tre ko di fila in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2024. La Roma non pareggia da 20 match di campionato (14V, 6P), striscia record tra le squadre attualmente in Serie A (ovvero dallo scorso 13 aprile contro la Lazio).

Pronostico Roma-Como 15 dicembre 2025

Pronostico Roma-Como 15 dicembre 2025

Probabili Formazioni Roma-Como

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Como?

Roma-Como, lunedì 15 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Roma-Como
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.103.253.60
2.103.253.60
2.153.103.65
2.103.153.55
2.153.153.60

Le nostre scommesse su Roma-Como

La Roma, con solo otto reti subite, continua ad avere la miglior difesa del campionato: i giallorossi non incassavano così pochi gol nelle prime 14 gare di un torneo di Serie A da  oltre 10 anni (ultima volta nel 2013/14, quattro reti subite nelle prime 14). Prima del match perso 4-0 contro l’Inter, il Como non aveva mai subito più di un gol nei precedenti 13 match di questo campionato.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67 BET365

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori Roma-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-2, 1-1.

Considerando le prime 14 giornate di campionato, questa è la peggior partenza in carriera in Serie A di Paulo Dybala a livello di gol segnati: appena uno fin qui per la “Joya”, era sempre arrivato almeno a due reti a questo punto del torneo.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Bologna-Juventus: quote, formazioni, guida tv e scommesse del 14 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Bologna-Juventus: quote, formazioni, guida tv e scommesse del 14 dicembre 2025
12 Dicembre 2025
Schedina Vincente Serie A, scopri la nostra giocata in multipla
Pronostici Serie A
Schedina Vincente Serie A, scopri la nostra giocata in multipla
12 Dicembre 2025
Pronostico Lecce-Pisa: anticipo della 15° giornata di Serie A del 12 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Lecce-Pisa: anticipo della 15° giornata di Serie A del 12 dicembre 2025
12 Dicembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.