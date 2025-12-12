La chiusura della 15° giornata di Serie A è il posticipo dell’Olimpico di lunedì sera, con la Roma che ospita il Como, un avversario insidioso per i giallorossi che hanno perso le ultime 2 in campionato perdendo terreno dalle prime. Pronostico Roma-Como 15 dicembre 2025.

Pronostico Roma-Como 15 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Como match valido per la 15° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nessun pareggio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Roma e Como: sei vittorie giallorosse e due lariane; nello scorso campionato entrambe le squadre vinsero le proprie gare casalinghe.

Il Como ha perso nell’ultima trasferta di campionato contro l’Inter, senza andare a segno: la formazione lariana non perde almeno due partite fuori casa di fila in Serie A da marzo.

La Roma ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare alcun gol (entrambe 1-0) e non arriva a tre ko di fila in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2024. La Roma non pareggia da 20 match di campionato (14V, 6P), striscia record tra le squadre attualmente in Serie A (ovvero dallo scorso 13 aprile contro la Lazio).

Probabili Formazioni Roma-Como

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Como?

Roma-Como, lunedì 15 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su Roma-Como

La Roma, con solo otto reti subite, continua ad avere la miglior difesa del campionato: i giallorossi non incassavano così pochi gol nelle prime 14 gare di un torneo di Serie A da oltre 10 anni (ultima volta nel 2013/14, quattro reti subite nelle prime 14). Prima del match perso 4-0 contro l’Inter, il Como non aveva mai subito più di un gol nei precedenti 13 match di questo campionato.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67 BET365

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori Roma-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-2, 1-1.

Considerando le prime 14 giornate di campionato, questa è la peggior partenza in carriera in Serie A di Paulo Dybala a livello di gol segnati: appena uno fin qui per la “Joya”, era sempre arrivato almeno a due reti a questo punto del torneo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.