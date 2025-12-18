Pronostico Lazio-Cremonese: anticipo della 16° giornata di Serie A del 20 dicembre 2025

Pronostico Lazio-Cremonese 20 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
18 Dicembre 2025

Sabato 20 dicembre, alle ore 18:00 dallo Stadio Olimpico, si apre una 16° giornata di Serie A che sarà dimezzata dalle assenze di Inter, Milan, Napoli e Bologna impegnate in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Pronostico Lazio-Cremonese 20 dicembre 2025.

Pronostico Lazio-Cremonese 20 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Cremonese match valido per la 16° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Cremonese ha vinto solo una delle ultime sette sfide di Serie A contro la Lazio (1N, 5P): 2-1il 24 marzo 1996. 

La Lazio non ha vinto nessuna delle ultime sei sfide di Serie A contro avversarie neopromosse (4N, 2P), incluse tutte quelle disputate nel 2025 (4N, 1P). La Lazio è rimasta imbattuta in sei delle sette gare casalinghe di questa Serie A (4V, 2N), parziale in cui ha segnato otto delle 13 reti nel corso dei primi tempi. Solo l’Inter ha ottenuto più punti (21) contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica rispetto alla Lazio nel torneo in corso (18, come il Napoli); inoltre, i biancocelesti hanno subito solo tre reti contro queste squadre: nessuna ha fatto meglio (tre anche per Inter e Cremonese).

Dopo essere rimasta imbattuta in otto delle prime nove gare di questa Serie A (3V, 5N), la Cremonese ha perso quattro delle successive sei (2V). La Cremonese ha segnato ben nove gol in seguito a un cross (inc. corner) in questa Serie A: record assoluto, oltre a essere il miglior rapporto in base al numero di tentativi (246); infatti, uno su 27 finora è terminato in rete.

Pronostico Lazio-Cremonese 20 dicembre 2025

Pronostico Lazio-Cremonese 20 dicembre 2025

Probabili Formazioni Lazio-Cremonese

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin. All. Sarri.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Cremonese?

Lazio-Cremonese, sabato 20 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Lazio-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lazio-Cremonese
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.653.755.75
1.623.605.75
1.653.655.60
1.653.705.75
1.653.655.85

Le nostre scommesse su Lazio-Cremonese

La Cremonese è la squadra attualmente in Serie A contro cui la Lazio vanta la miglior percentuale di vittorie interna nel massimo campionato: 88%, grazie a sette successi in otto precedenti in casa dei biancocelesti (1N).

PRONOSTICO; VITTORIA LAZIO @1.65 GOLDBET

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Lazio-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 1-1

L’attaccante della Cremonese, Jamie Vardy, ha segnato quattro reti nelle prime 11 partite di Serie A; solo due giocatori stranieri in tutta la storia della competizione hanno realizzato più gol dopo aver compiuto 38 anni: Zlatan Ibrahimovic (34) e Rodrigo Palacio (sette).

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Juventus-Roma: analisi e scommesse sul big match della 16° giornata di Serie A del 20-12-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Juventus-Roma: analisi e scommesse sul big match della 16° giornata di Serie A del 20-12-2025
18 Dicembre 2025
Schedina Serie A: la multipla vincente della 16° giornata del 20-21 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Schedina Serie A: la multipla vincente della 16° giornata del 20-21 dicembre 2025
18 Dicembre 2025
Cagliari-Pisa: le scommesse sul lunch match della 16° giornata di Serie A del 21-12-25
Pronostici Serie A
Cagliari-Pisa: le scommesse sul lunch match della 16° giornata di Serie A del 21-12-25
18 Dicembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.