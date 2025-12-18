Sabato 20 dicembre, alle ore 18:00 dallo Stadio Olimpico, si apre una 16° giornata di Serie A che sarà dimezzata dalle assenze di Inter, Milan, Napoli e Bologna impegnate in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Pronostico Lazio-Cremonese 20 dicembre 2025.

Pronostico Lazio-Cremonese 20 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Cremonese match valido per la 16° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Cremonese ha vinto solo una delle ultime sette sfide di Serie A contro la Lazio (1N, 5P): 2-1il 24 marzo 1996.

La Lazio non ha vinto nessuna delle ultime sei sfide di Serie A contro avversarie neopromosse (4N, 2P), incluse tutte quelle disputate nel 2025 (4N, 1P). La Lazio è rimasta imbattuta in sei delle sette gare casalinghe di questa Serie A (4V, 2N), parziale in cui ha segnato otto delle 13 reti nel corso dei primi tempi. Solo l’Inter ha ottenuto più punti (21) contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica rispetto alla Lazio nel torneo in corso (18, come il Napoli); inoltre, i biancocelesti hanno subito solo tre reti contro queste squadre: nessuna ha fatto meglio (tre anche per Inter e Cremonese).

Dopo essere rimasta imbattuta in otto delle prime nove gare di questa Serie A (3V, 5N), la Cremonese ha perso quattro delle successive sei (2V). La Cremonese ha segnato ben nove gol in seguito a un cross (inc. corner) in questa Serie A: record assoluto, oltre a essere il miglior rapporto in base al numero di tentativi (246); infatti, uno su 27 finora è terminato in rete.

Probabili Formazioni Lazio-Cremonese

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin. All. Sarri.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Cremonese?

Lazio-Cremonese, sabato 20 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Lazio-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lazio-Cremonese

La Cremonese è la squadra attualmente in Serie A contro cui la Lazio vanta la miglior percentuale di vittorie interna nel massimo campionato: 88%, grazie a sette successi in otto precedenti in casa dei biancocelesti (1N).

PRONOSTICO; VITTORIA LAZIO @1.65 GOLDBET

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Lazio-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 1-1

L’attaccante della Cremonese, Jamie Vardy, ha segnato quattro reti nelle prime 11 partite di Serie A; solo due giocatori stranieri in tutta la storia della competizione hanno realizzato più gol dopo aver compiuto 38 anni: Zlatan Ibrahimovic (34) e Rodrigo Palacio (sette).

