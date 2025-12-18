In un turno dimezzato dalle assenze delle squadre impegnate a Riad nella Supercoppa italiana, la sfida dello Stadium di Torino, sabato sera alle ore 20:45, è senza dubbio il big match della 16° giornata di Serie A. Pronostico Lazio-Cremonese 20 dicembre 2025.

Pronostico Juventus-Roma 20 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Roma match valido per la 16° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Juventus e Roma hanno pareggiato tutti gli ultimi tre confronti in Serie A, dopo che solo una delle precedenti sei sfide era terminata in equilibrio (quattro vittorie dei bianconeri e una dei giallorossi nel parziale); l’ultima volta in cui le due squadre hanno chiuso in parità quattro incontri di fila risale al 1985.

La Juventus ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P): tanti successi quanti nelle nove precedenti (5N, 2P). Nonostante sia imbattuta da 11 gare casalinghe in Serie A (8V, 3N), la Juventus ha pareggiato tre delle cinque gare interne più recenti (2V); in generale, dall’inizio della scorsa stagione, solo la Lazio ha terminato più incontri casalinghi in equilibrio (11) rispetto ai bianconeri (10, come il Genoa).

La Roma ha vinto ben 12 delle 17 trasferte disputate nel 2025 in Serie A (2N, 3P). La Roma ha vinto ben 12 delle 17 trasferte disputate nel 2025 in Serie A (2N, 3P) e nella sua storia ha chiuso un anno solare con più successi esterni solo nel 2017 (14).

Probabili Formazioni Juventus-Roma

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Juventus-Roma?

Juventus-Roma, sabato 20 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Juventus-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Roma

La Juventus ha vinto ben 11 delle ultime 14 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (2N, 1P): parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben 10 volte. Le avversarie della Roma hanno registrato una percentuale realizzativa appena del 5% in questa Serie A, la più bassa subita da una singola squadra nel torneo in corso.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.62 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Juventus-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-2.

Matías Soulé (29+25) e Kenan Yildiz (34+32) sono due dei tre giocatori che hanno registrato almeno 25 conclusioni tentate e 25 occasioni create in questa Serie A, insieme a Nico Paz (53+33); inoltre, sono anche due dei tre calciatori più giovani ad aver sia segnato almeno otto reti che servito almeno otto assist dall’inizio dello scorso torneo – sempre accompagnati dal fantasista del Como.

