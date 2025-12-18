Cagliari-Pisa: le scommesse sul lunch match della 16° giornata di Serie A del 21-12-25

Pronostico Cagliari-Pisa 21 dicembre 2025
Pronostici Serie A
18 Dicembre 2025

Il lunch match domenicale della 16° giornata di Serie A si gioca in Sardegna dove il Cagliari ospita il Pisa in un match delicato che mette in palio punti salvezza importanti per entrambe le squadre. Pronostico Cagliari-Pisa 21 dicembre 2025.

Pronostico Cagliari-Pisa 21 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Pisa match valido per la 16° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Pisa ha vinto solo una delle sei sfide contro il Cagliari in Serie A (3N, 2P). Il Cagliari è imbattuto negli otto precedenti casalinghi contro il Pisa tra Serie A e B (5V, 3N).

Il Cagliari ha perso ben tre delle ultime cinque partite di Serie A contro avversarie neopromosse (2V). Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 11 gare di campionato (4N, 6P); nello stesso periodo (dalla quinta giornata di Serie A in avanti), soltanto la Fiorentina ha raccolto meno punti (quattro) dei rossoblù (sette).

Il Pisa ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A senza segnare alcun gol, dopo una serie di imbattibilità di sei incontri (1V, 5N). Nessuna squadra ha ottenuto meno punti in trasferta in questa Serie A rispetto al Pisa: quattro (4N, 3P), come la Fiorentina.

Probabili Formazioni Cagliari-Pisa

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Folorunsho, Deiola, Adopo, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Meister, Moreo. All. Gilardino.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cagliari-Pisa?

Cagliari-Pisa, domenica 21 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Cagliari-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Cagliari-Pisa
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.153.103.75
2.103.203.60
2.153.153.60
2.153.153.60
2.153.103.70

Le nostre scommesse su Cagliari-Pisa

Il Cagliari ha vinto sei delle 16 gare casalinghe di campionato nel 2025 (3N, 7P). Giochiamo sui sardi vincenti in casa, ma con la scommessa handicap asiatico di Bet365 in caso di pareggio avremo mezza puntata rimborsata.

PRONOSTICO: CAGLIARI (0, -0.5 AH) @1.83 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Cagliari-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 0-0, 1-3.

Gianluca Gaetano, a segno in ciascuna delle ultime due gare di campionato, ha realizzato tutte le quattro reti del 2025 in Serie A entrando dalla panchina; soltanto due giocatori subentrati hanno segnato più marcature in un singolo anno solare con il Cagliari nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Alessandro Matri (cinque nel 2009) e Mauricio Pinilla (cinque nel 2013).

,
