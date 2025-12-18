Domenica 21 dicembre alle ore 15:00 al Mapei Stadium i neroverdi che continuano la loro buona stagione, e nella 16° giornata di Serie A ospitano un Torino in crisi, anche se i granata hanno interrotto la striscia perdente nel 1-0 di misura dello scorso turno contro la Cremonese. Pronostico Sassuolo-Torino 21 dicembre 2025.

Pronostico Sassuolo-Torino 21 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Torino match valido per la 16° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Sassuolo ha vinto solo quattro volte nei 22 precedenti contro il Torino in Serie A (9N, 9P). Ben sette dei 22 confronti tra Sassuolo e Torino in Serie A sono terminati 1-1, tra cui tre volte nelle ultime cinque sfide.

Nelle ultime 10 giornate di campionato, il Sassuolo non ha mai ripetuto per due volte di fila lo stesso risultato (nell’ultima pareggio 2-2 al Meazza contro il Milan): quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nel parziale. Solo il Sunderland (26 in 16 giornate) ha raccolto più punti del Sassuolo (21 in 15 turni) tra le squadre neopromosse in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Anche contro il Milan, il Sassuolo ha trovato il gol nell’ultima mezz’ora di gioco: sono ben 11 le reti segnate dai neroverdi in questo campionato dal 61′ in poi (solo l’Inter con 15 ha fatto meglio); in generale, il 52% dei gol della squadra di Grosso è arrivato in quella frazione di gioco (11 su 21) e solo il Cagliari (53%, 8 su 15) vanta una percentuale migliore in questa Serie A.

Dopo una serie di sei partite senza vincere (3N, 3P), il Torino ha vinto 1-0 l’ultima partita di campionato contro la Cremonese: i granata non ottengono due successi di fila in Serie A da ottobre e due vittorie di fila senza subire gol da marzo 2024. Nonostante i 26 gol subiti (peggior difesa del torneo insieme alla Fiorentina), il Torino ha collezionato ben sei clean sheets finora: soltanto Lazio (otto), Inter, Milan e Roma (sette ciascuna) hanno chiuso più partite con la porta inviolata rispetto ai granata nel campionato in corso.

Probabili Formazioni Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Tameze, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Lazaro; Vlasic; Adams, Zapata. All. Baroni.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Sassuolo-Torino?

Sassuolo-Torino, domenica 21 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Sassuolo-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Torino

Ben otto degli 11 confronti in casa del Sassuolo tra queste due squadre in Serie A sono terminati in pareggio (una vittoria neroverde e due del Torino completano il bilancio al Mapei Stadium): quella granata è la squadra contro cui la formazione emiliana conta più pareggi casalinghi in Serie A.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.20 SISAL

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Sassuolo-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-2, 3-0.

Andrea Pinamonti – quattro gol e due assist finora in questo campionato – è andato a bersaglio nelle ultime due sfide di Serie A tra Sassuolo e Torino giocate al Mapei Stadium: rete nell’1-1 del 10 febbraio 2024 e rete nell’1-1 del 3 aprile 2023.

