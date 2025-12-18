Pronostico Sassuolo-Torino: formazioni, analisi, quote, guida tv e scommesse 16° giornata Serie A

21 dicembre 2025
18 Dicembre 2025

Domenica 21 dicembre alle ore 15:00 al Mapei Stadium i neroverdi che continuano la loro buona stagione, e nella 16° giornata di Serie A ospitano un Torino in crisi, anche se i granata hanno interrotto la striscia perdente nel 1-0 di misura dello scorso turno contro la Cremonese. Pronostico Sassuolo-Torino 21 dicembre 2025.

Pronostico Sassuolo-Torino 21 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Torino match valido per la 16° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Sassuolo ha vinto solo quattro volte nei 22 precedenti contro il Torino in Serie A (9N, 9P). Ben sette dei 22 confronti tra Sassuolo e Torino in Serie A sono terminati 1-1, tra cui tre volte nelle ultime cinque sfide.

Nelle ultime 10 giornate di campionato, il Sassuolo non ha mai ripetuto per due volte di fila lo stesso risultato (nell’ultima pareggio 2-2 al Meazza contro il Milan): quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nel parziale. Solo il Sunderland (26 in 16 giornate) ha raccolto più punti del Sassuolo (21 in 15 turni) tra le squadre neopromosse in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Anche contro il Milan, il Sassuolo ha trovato il gol nell’ultima mezz’ora di gioco: sono ben 11 le reti segnate dai neroverdi in questo campionato dal 61′ in poi (solo l’Inter con 15 ha fatto meglio); in generale, il 52% dei gol della squadra di Grosso è arrivato in quella frazione di gioco (11 su 21) e solo il Cagliari (53%, 8 su 15) vanta una percentuale migliore in questa Serie A.

Dopo una serie di sei partite senza vincere (3N, 3P), il Torino ha vinto 1-0 l’ultima partita di campionato contro la Cremonese: i granata non ottengono due successi di fila in Serie A da ottobre e due vittorie di fila senza subire gol da marzo 2024. Nonostante i 26 gol subiti (peggior difesa del torneo insieme alla Fiorentina), il Torino ha collezionato ben sei clean sheets finora: soltanto Lazio (otto), Inter, Milan e Roma (sette ciascuna) hanno chiuso più partite con la porta inviolata rispetto ai granata nel campionato in corso.

Probabili Formazioni Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Tameze, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Lazaro; Vlasic; Adams, Zapata. All. Baroni.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Sassuolo-Torino?

Sassuolo-Torino, domenica 21 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Torino

Ben otto degli 11 confronti in casa del Sassuolo tra queste due squadre in Serie A sono terminati in pareggio (una vittoria neroverde e due del Torino completano il bilancio al Mapei Stadium): quella granata è la squadra contro cui la formazione emiliana conta più pareggi casalinghi in Serie A.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.20 SISAL

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Sassuolo-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-2, 3-0.

Andrea Pinamonti – quattro gol e due assist finora in questo campionato – è andato a bersaglio nelle ultime due sfide di Serie A tra Sassuolo e Torino giocate al Mapei Stadium: rete nell’1-1 del 10 febbraio 2024 e rete nell’1-1 del 3 aprile 2023.

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

