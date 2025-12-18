Domenica 21 dicembre alle ore 18:00 dallo Stadio Franchi si gioca una sfida delicata per i viola che non si sono ancora sbloccati in campionato, dove sono ultimi, e hanno bisogno di vincere in questa 16° giornata di Serie A, con i friulani carichi dopo aver fermato il Napoli la scorsa settimana. Pronostico Fiorentina-Udinese 21 dicembre 2025.

Pronostico Fiorentina-Udinese 21 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Udinese match valido per la 16° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate in Serie A contro l’Udinese (1N, 1P), segnando in totale 10 gol, due di media a match nel parziale.

La Fiorentina non ha ancora vinto in casa in questo campionato in sette partite (2N, 5P) ed è una delle quattro squadre dei maggiori cinque tornei europei in corso senza successi interni (insieme a Mainz, Levante e Wolverhampton). La Fiorentina è una delle due peggiori difese del campionato (26 gol subiti, come il Torino) e la peggior difesa considerando solo i secondi tempi (14 reti incassate nelle riprese).

Solamente Inter (113), Roma (108) e Como (106) hanno collezionato più recuperi offensivi in seguito a pressing dell’Udinese (104) in questa Serie A, mentre solo Juventus e Inter (23 ciascuna) sono andate più volte al tiro dei friulani in seguito a queste situazioni di gioco nel torneo in corso (21 per i bianconeri).

Probabili Formazioni Fiorentina-Udinese

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Udinese?

Fiorentina-Udinese, domenica 21 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Fiorentina-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Udinese

Nelle ultime sei gare di campionato l’Udinese ha vinto tre volte e perso in altrettante occasioni: in tutte e tre le vittorie non ha concesso gol agli avversari, così come in due delle tre sconfitte non è riuscita ad andare a bersaglio.

PRONOSTICO: GOL NO @1.92 ADMIRALBET

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Fiorentina-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 0-3, 0-0.

Moise Kean, che è andato a segno in entrambe le gare dello scorso campionato contro l’Udinese, è il giocatore con più tiri tentati in questo campionato (58), ma è anche il peggiore del torneo per percentuale realizzativa (appena 3.45%, viste le due sole reti segnate) tra chi ha effettuato almeno 30 conclusioni finora.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.