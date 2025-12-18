Pronostici Serie A: analisi, probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse Fiorentina-Udinese

Pronostico Fiorentina-Udinese 21 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
18 Dicembre 2025

Domenica 21 dicembre alle ore 18:00 dallo Stadio Franchi si gioca una sfida delicata per i viola che non si sono ancora sbloccati in campionato, dove sono ultimi, e hanno bisogno di vincere in questa 16° giornata di Serie A, con i friulani carichi dopo aver fermato il Napoli la scorsa settimana. Pronostico Fiorentina-Udinese 21 dicembre 2025.

Pronostico Fiorentina-Udinese 21 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Udinese match valido per la 16° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate in Serie A contro l’Udinese (1N, 1P), segnando in totale 10 gol, due di media a match nel parziale. 

La Fiorentina non ha ancora vinto in casa in questo campionato in sette partite (2N, 5P) ed è una delle quattro squadre dei maggiori cinque tornei europei in corso senza successi interni (insieme a Mainz, Levante e Wolverhampton). La Fiorentina è una delle due peggiori difese del campionato (26 gol subiti, come il Torino) e la peggior difesa considerando solo i secondi tempi (14 reti incassate nelle riprese).

Solamente Inter (113), Roma (108) e Como (106) hanno collezionato più recuperi offensivi in seguito a pressing dell’Udinese (104) in questa Serie A, mentre solo Juventus e Inter (23 ciascuna) sono andate più volte al tiro dei friulani in seguito a queste situazioni di gioco nel torneo in corso (21 per i bianconeri).

Pronostico Fiorentina-Udinese 21 dicembre 2025

Pronostico Fiorentina-Udinese 21 dicembre 2025

Probabili Formazioni Fiorentina-Udinese

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Udinese?

Fiorentina-Udinese, domenica 21 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Fiorentina-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Fiorentina-Udinese
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.203.203.40
2.203.253.30
2.203.253.40
2.203.253.40
2.203.153.45

Le nostre scommesse su Fiorentina-Udinese

Nelle ultime sei gare di campionato l’Udinese ha vinto tre volte e perso in altrettante occasioni: in tutte e tre le vittorie non ha concesso gol agli avversari, così come in due delle tre sconfitte non è riuscita ad andare a bersaglio.

PRONOSTICO: GOL NO @1.92 ADMIRALBET

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Fiorentina-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 0-3, 0-0.

Moise Kean, che è andato a segno in entrambe le gare dello scorso campionato contro l’Udinese, è il giocatore con più tiri tentati in questo campionato (58), ma è anche il peggiore del torneo per percentuale realizzativa (appena 3.45%, viste le due sole reti segnate) tra chi ha effettuato almeno 30 conclusioni finora.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Juventus-Roma: analisi e scommesse sul big match della 16° giornata di Serie A del 20-12-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Juventus-Roma: analisi e scommesse sul big match della 16° giornata di Serie A del 20-12-2025
18 Dicembre 2025
Schedina Serie A: la multipla vincente della 16° giornata del 20-21 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Schedina Serie A: la multipla vincente della 16° giornata del 20-21 dicembre 2025
18 Dicembre 2025
Pronostico Lazio-Cremonese: anticipo della 16° giornata di Serie A del 20 dicembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Lazio-Cremonese: anticipo della 16° giornata di Serie A del 20 dicembre 2025
18 Dicembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.