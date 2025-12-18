La 16° giornata di Serie A si concluderà a Marassi domenica sera, una giornata limitata dalle assenze di Inter, Milan, Napoli e Bologna impegnate in Supercoppa italiana. Si scontrano due squadre in ripresa dopo i problemi di inizio stagione, il Grifone di De Rossi contro la Dea di Palladino. Pronostico Genoa-Atalanta 21 dicembre 2025.

Pronostico Genoa-Atalanta 21 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Genoa-Atalanta match valido per la 16° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 17 gare (4N, 12P) di Serie A contro l’Atalanta (3-1 il 22 dicembre 2018), parziale in cui ha subito 40 gol, una media di 2.4 a incontro. La Dea si è imposta in tutte le ultime quattro sfide di campionato con il Grifone, segnando sempre almeno due gol. L’Atalanta ha vinto ben sette delle ultime nove trasferte (1N, 1P) di Serie A contro il Genoa.

L’Atalanta con Raffaele Palladino ha cambiato passo: cinque vittorie nelle ultime sette gare giocate in tutte le competizioni (2P), dopo che nella prima parte di stagione con Juric in panchina aveva ottenuto solamente quattro vittorie in 15 gare giocate (8N, 3P). Da quando è arrivato Raffaele Palladino, l’Atalanta è anche prima in Serie A per recuperi offensivi in seguito a pressing (33), mentre nella prima parte di campionato con Juric in panchina era addirittura 14esima in questa speciale classifica (60 recuperi offensivi). L’’Atalanta arriva da tre sconfitte consecutive in trasferta in campionato.

Nelle sei gare alla guida del Genoa, Daniele De Rossi ha ottenuto due vittorie, due pareggi e due sconfitte: tra i due ko, oltre a quello contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato, c’è anche quello in Coppa Italia contro l’Atalanta (4-0 per i nerazzurri a Bergamo negli ottavi di finale il 3 dicembre 2025). Solo la Fiorentina (due) ha raccolto meno punti in casa del Genoa in questo campionato (sei, come Parma, Pisa e Verona) e solo il Pisa (una sola rete) ha segnato meno gol in gare interne rispetto ai rossoblù finora (appena cinque in otto gare casalinghe).

Probabili Formazioni Genoa-Atalanta

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Ahanor, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Samardzic; Scamacca. All. Palladino.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Genoa-Atalanta?

Genoa-Atalanta, domenica 21 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Genoa-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Genoa-Atalanta

Nelle cinque gare di campionato con De Rossi in panchina, Vìtinha ha segnato due gol e fornito un assist vincente, tante partecipazioni quante quelle accumulate nelle precedenti 22 presenze in Serie A prima dell’approdo dell’attuale tecnico; quattro dei suoi sei gol segnati nel massimo torneo con la maglia rossoblù, sono arrivati al Ferraris.

PRONOSTICO: VITINHA SEGNA O FA ASSIST @2.50 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Genoa-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 1-0, 1-3.

Gianluca Scamacca, che ha segnato i primi otto gol in Serie A con la maglia del Genoa nel campionato 2020/21, ha partecipato ad almeno un gol in tutte le ultime quattro presenze considerando tutte le competizioni (quattro reti e un assist) e non è mai arrivato in carriera a cinque gare di fila con almeno una rete o un assist da quando milita in massima serie; per lui nel massimo torneo una doppietta contro il Grifone, con la maglia però del Sassuolo nell’ottobre 2021.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.