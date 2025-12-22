Inter, Napoli, Milan e Bologna non hanno giocato l’ultimo turno del campionato di calcio italiano, ma non mancano i risultati importanti, come la vittoria della Juventus sulla Roma o la Fiorentina che si sblocca col primo successo nel 5-1 sull’Udinese. Risultati Serie A giornata 16.

Risultati Serie A giornata 16: si sblocca la Fiorentina

Va in archivio una 16° giornata di Serie A ridotta dalle assenze di Inter, Milan, Napoli e Bologna impegnate per la Supercoppa Italiana a Rhyad. Se la classifica lassù resta virtualmente immobile in attesa dei recuperi di gennaio, sul campo è successo di tutto. È stato il fine settimana della Juventus nell’unica vera sfida di alta quota vinta 2-1 sulla Roma di Gasperini all’Allianz Stadium. Tre punti pesantissimi che portano i bianconeri a -1 dai capitolini e riaprono i sogni di gloria della squadra di Spalletti.

E’ stato anche il weekend delle espulsioni lampo dei portieri, con Leali e Okoye cacciati nei primi minuti, episodi che hanno scritto due storie opposte a Genova e Firenze. Al Franchi la Fiorentina si sblocca di colpo col 5-1 sull’Udinese, con i viola che rimangono ultimi con 9 punti, ma almeno è arrivato il primo successo in campionato, complice anche l’espulsione di Maduka Okoye: il portiere dell’Udinese si è fatto espellere dopo soli 7 minuti per un fallo da ultimo uomo su Kean.

Se a Firenze l’inferiorità numerica ha portato alla goleada, a Genova ha generato una resistenza eroica dal finale crudele. Anche qui un portiere protagonista in negativo: Nicola Leali espulso dopo appena 3 minuti per aver steso Maldini lanciato a rete. De Rossi ha ridisegnato il Grifone con un 4-4-1 di puro sacrificio, ma l’Atalanta di Palladino passa al 94° con un incornata vincente di Isak Hien.

Colpo esterno di grande solidità per il Torino che porta a casa 3 punti d’oro dal Mapei Stadium grazie ad un calcio di rigore per i granata. Spettacolo puro all’Unipol Domus, dove Cagliari e Pisa si sono divise la posta in palio al termine di una gara vibrante. Al contrario è grande noia all’Olimpico nello 0-0 tra Lazio e Cremonese.

RISULTATI 16° GIORNATA SERIE A

Juventus – Roma 2-1: 44′ Conceição (J), 70′ Openda (J), 75′ Baldanzi (R).

Fiorentina – Udinese 5-1: 21′ Mandragora (F), 42′ Gudmundsson (F), 45’+4 Ndour (F), 56′ e 68′ Kean (F), 66′ Solet (U).

Genoa – Atalanta 0-1: 94′ Hien (A).

Sassuolo – Torino 0-1: 66′ rig. Vlasic (T).

Cagliari – Pisa 2-2: 45′ rig. Tramoni (P), 59′ Folorunsho (C), 71′ Kılıçsoy (C), 89′ Moreo (P).

Lazio – Cremonese 0-0.

CLASSIFICA SERIE A 2025-2026

Inter 33 (partite giocate 15) Milan 32 (15) Napoli 31 (15) Roma 30 (16) Juventus 29 (16) Bologna 25 (15) Como 24 (15) Lazio 23 (16) Atalanta 22 (16) Udinese 21 (16) Sassuolo 21 (16) Cremonese 21 (16) Torino 20 (16) Lecce 16 (15) Cagliari 15 (16) Genoa 14 (16) Parma 14 (15) Verona 12 (15) Pisa 11 (16) Fiorentina 9 (16)

I top e I flop della 16° giornata di Serie A

TOP JUVENTUS. Dopo il colpaccio di Bologna, ecco la bella vittoria sulla Roma. La Juventus di Spalletti (sei successi nelle ultime sette gare giocate in tutte le competizioni) sta trovando continuità.

TOP FIORENTINA. Dopo una presenza fissa tra i flop, questa volta i viola si meritano un voto positivo per essersi finalmente sbloccati, e con una goleada da 5-1 sull’Udinese. Vanoli può ritenersi soddisfatto soprattutto delle prestazioni di Gudmundsson e Kean, tornati ai loro livelli.

TOP TORINO. Da inizio novembre nessun giocatore ha preso parte a più gol in Serie A di Nikola Vlasic: sei (al pari di Lautaro Martínez) frutto di quattro gol e due assist. Un altro rigore decisivo contro il Sassuolo per il numero 10 che porta in dote 3 punti importanti in trasferta per il Torino.

FLOP LAZIO. 0-0 interno contro la Cremonese, con Audero semi inoperoso. Non una bella prova quella della Lazio di Maurizio Sarri, che rallenta la sua rincorsa alle zone europee.

FLOP SASSUOLO. 0-1 contro il Torino al Mapei Stadium, senza creare reali pericoli dalle parti di Paleari. Influiscono sicuramente la lunga assenza di Berardi e il forfait di Pinamonti, due terzi dell’attacco titolare di Grosso.

FLOP UDINESE. Ovviamente l’errore di Okoye condiziona, ma anche in 10 contro 11, contro l’ultima della classe, si può sicuramente fare meglio e invece i friulani sono crollati 1-5 al Franchi, contro una squadra che in stagione non aveva ancora vinto.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Con le squadre di vertice che non hanno praticamente giocato, cambia poco nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dello Scudetto 2025-2026 con l’Inter @1.66 davanti al Napoli e al Milan @4.33. La Juventus segue lontana @17 volte la posta, scavalcando la Roma @21.

Bianconeri e giallorossi sono in corsa anche per la top-4 che vale il piazzamento Champions, con la Juve @1.72 e la Roma @1.80, più indietro il Bologna @10 che è anche alle spalle del sorprendente Como @6.50 mentre sono quasi certe Inter, Milan e Napoli.

Passiamo nelle zone basse della classifica, dove le più a rischio retrocessione sono Pisa @1.50 e il Verona @1.66. Al momento i bookmaker bocciano anche il Lecce @2.50, in corsa con Parma @2.62, la Fiorentina che respira @2.75, ma anche Cagliari @3 e Genoa @3.25.

Chiudiamo col Capocannoniere dove Lautaro Martinez @2.25 continua ad avere un buon margine su Christian Pulisic @5.50 in quota, anche se il toro nerazzurro è solo 1 gol avanti al giocatore rossonero, in questo derby per il re dei bomber di Serie A dove rimangono in corsa anche Riccardo Orsolini, Rasmus Hojlund e Kenan Yldiz, tutti @13 volte la posta. Più staccati ci sono Marcus Thuram e Rafa Leao, entrambi @17 in un altro derby milanese.

Prossimo turno: si torna in campo dopo Natale

Andiamo a vedere le prime quote e le sfide che ci attendono dal 27 al 29 dicembre per la 17° giornata di Serie A, al via subito con 5 partite al sabato col lunch match delle 12:30, Parma-Fiorentina mentre in serata i bianconeri cercano un altro successo in Toscana nella sfida Pisa-Juventus che vedere gli uomini di Spalletti favoriti @1.47 su Sisal contro il @7.50 dei padroni di casa.

Lunch match anche domenica, alle 12:30 a San Siro con Milan-Verona: i rossoneri @1.38 hanno la quota più bassa dell’intero turno di campionato. Nel pomeriggio trasferta insidiosa per i partenopei di Antonio Conte che però sono favoriti @1.57 in Cremonese-Napoli, ma va in scena anche l’interessante derby emiliano tra Bologna-Sassuolo mentre in serata a Bergamo il big match di questo turno: Atalanta-Inter. La Dea si gioca sfavorita @3.25 sull’Inter @2.15 e un pareggio @3.40.

Il turno si chiuderà lunedì col posticipo Roma-Genoa. I giallorossi sono favoriti @1.57 per riscattare la sconfitta contro la Juve e rimettersi nella corsa Scudetto, ma affronteranno un Grifone risorto proprio grazie al grande ex della Roma, Daniele De Rossi.

