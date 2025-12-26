Sabato alle ore 12:30 sarà il lunch match del Tardini a dare il via alla 17° giornata di Serie A, col campionato di calcio italiano che torna subito in campo per questo turno post-natalizio. La Fiorentina si è sbloccata, i viola sono usciti davvero dalla crisi? Pronostico Parma-Fiorentina 27 dicembre 2025.

Pronostico Parma-Fiorentina 27 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Parma-Fiorentina match valido per la 17° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Parma e Fiorentina hanno pareggiato le ultime quattro sfide di Serie A. Il Parma ha perso solo una delle ultime 10 partite casalinghe (2V, 7N) contro la Fiorentina in Serie A, dopo che nelle precedenti 10 aveva subito ben quattro sconfitte (3V, 3N).

Il Parma ha mancato l’appuntamento con il gol in otto partite in questa Serie A. Il Parma ha perso le ultime due partite casalinghe di Serie A, senza segnare alcun gol.

La Fiorentina non ha ancora vinto in trasferta in questa Serie A (4N, 4P). La Fiorentina ha perso solo due volte l’ultima partita dell’anno solare in Serie A nelle ultime 14 occasioni (5V, 7N), incluso un pareggio per 2-2 contro la Juventus il 29 dicembre 2024.

Probabili Formazioni Parma-Fiorentina

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino. All. Cuesta

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Parma-Fiorentina?

Parma-Fiorentina, sabato 27 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:30.

Migliori quote per Parma-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Parma-Fiorentina

Nessuna squadra ha subito più gol della Fiorentina nei secondi tempi di questo campionato (15 reti incassate, come l’Udinese) e nessuna formazione ha una peggior difesa nella parte centrale delle riprese (tra il 61′ e il 75′): sei reti subite in quel parziale, inclusa quella di Solet (Udinese) nell’ultimo turno di Serie A.

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Risultato Finale Esatto e Scommesse Marcatori Parma-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-2, 1-1.

Tra le squadre attualmente in Serie A, il Parma è quella contro cui Moise Kean conta più minuti giocati senza fare gol o fornire assist (180 in totale): l’attaccante della Fiorentina, reduce dalla doppietta all’Udinese, in questo torneo non è ancora andato a segno in due presenze consecutive (ultima volta a maggio 2025).

