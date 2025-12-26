Sabato 27 dicembre, alle ore 15:00 allo Stadio Via del Mare di Lecce, i salentini ospitano un Como desideroso di rimettersi in carreggiata dopo due ko di fila, in questa trasferta valida per la 17° giornata di Serie A. Pronostico Lecce-Como 27 dicembre 2025.

Pronostico Lecce-Como 27 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lecce-Como match valido per la 17° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Lecce non ha mai vinto in sei gare di Serie A contro il Como (1N, 5P). Il Lecce ospiterà il Como per la 13ª volta tra Serie A e Serie B, per un bilancio finora tra le due squadre di cinque vittorie dei salentini, quattro dei lariani e tre pareggi.

Il Lecce ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A (1P): tanti successi quanti quelli messi assieme nelle precedenti 12 (4N, 6P). Il Lecce ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie A, contro Torino e Pisa.

Il Como è reduce da due sconfitte consecutive in Serie A, contro Inter e Roma, dopo che nelle precedenti 11 partite aveva ottenuto cinque successi e sei pareggi.

Probabili Formazioni Lecce-Como

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Sala, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Como?

Lecce-Como, sabato 27 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Lecce-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lecce-Como

Il Como ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A, segnando cinque reti in quella restante (vs Torino): tante sfide senza segnare, quante quelle messe insieme dai lariani nelle precedenti 16 gare esterne disputate nella competizione.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67

Risultato Finale Esatto e Scommesse Marcatori Lecce-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 2-2.

Nico Paz, che vanta un gol in carriera in Serie A contro il Lecce (al Sinigaglia il 30 dicembre 2024), ha partecipato attivamente a otto gol (quattro reti e quattro assist) nelle prime sette presenze di questo campionato, mentre è stato coinvolto in soltanto due reti nelle ultime otto gare giocate (un gol e un assist).

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.