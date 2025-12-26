I granata si sono ripresi con le ultime 2 vittorie di campionato e in questa 17° giornata di Serie A, l’ultima dell’anno solare 2025, ospitano il Cagliari che va a caccia di punti salvezza, con i sardi che hanno portato a casa solo 1 vittoria negli ultimi 12 turni di campionato. Pronostico Torino-Cagliari 27 dicembre 2025.

Pronostico Torino-Cagliari 27 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Cagliari match valido per la 17° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A contro il Cagliari (1P), tante quante nelle precedenti 10 (5N, 3P) con i sardi nel massimo campionato; i granata non ottengono almeno due successi consecutivi contro questi avversari nella competizione dal 2018 (quattro di fila in quel caso).

Il Torino ha vinto per 1-0 l’ultima partita casalinga di Serie A, contro la Cremonese. Il Torino non vince l’ultima partita dell’anno solare in Serie A dal 2016 e nelle otto occasioni più recenti ha registrato cinque pareggi e tre sconfitte. Nella Serie A in corso, solo Hellas Verona (26) e Juventus (21) contano più attacchi in contropiede rispetto al Torino (20), che è terzo anche per conclusioni dopo questo tipo di azioni (17, alle spalle anche in questo caso della formazione bianconera e di quella gialloblù – 19 e 22) e secondo per gol realizzati dopo le stesse: tre come Lazio e Como, meno solo dell’Hellas (quattro).

Il Cagliari ha vinto solo una delle prime otto trasferte di questo campionato (3N, 4P). Solo la Cremonese (sei) vanta più gol di testa rispetto al Cagliari in questa Serie A: cinque come Inter, Napoli e Como. Dalla parte opposta, registrano un passivo peggiore rispetto al Torino con questo fondamentale soltanto Hellas Verona (sette) e Lecce (sei): cinque al pari del Genoa per i granata.

Probabili Formazioni Torino-Cagliari

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Pedersen, Gineitis, Asllani, Lazaro; Vlasic, Simeone, Adams. All. Baroni

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Folorunsho, Deiola; Palestra, Gaetano, Esposito; Kilicsoy. All. Pisacane

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Cagliari?

Torino-Cagliari, sabato 27 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Torino-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Cagliari

Il Torino ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie A contro il Cagliari che non ha mai segnato nell’ultima partita dell’anno solare in Serie A nelle ultime quattro occasioni; l’ultimo gol dei sardi in uno di questi match risale al 2020, contro la Roma, nella sconfitta per 3-2.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67

Risultato Finale Esatto e Scommesse Marcatori Torino-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 3-0, 1-1.

Nikola Vlasic ha preso parte ad almeno un gol nelle ultime cinque partite di Serie A (4G+2A) e potrebbe diventare soltanto il terzo giocatore del Torino, da quando il torneo è a 20 squadre (2004/05), ad essere coinvolto in una marcatura per almeno sei gare consecutive in un singolo campionato, dopo Ciro Immobile (striscia di sei tra marzo e aprile 2014) e Andrea Belotti (sette tra giugno e luglio 2020).

