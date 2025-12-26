Sabato alle ore 18:00 dallo Stadio Friuli, l’Udinese ospita la Lazio per la 17° giornata di Serie A. Con 5 punti nelle ultime 3 giornate i laziali rimangono in scia alla zona Europa mentre i friulani sono scesi al 12° posto con 21 punti dopo l’ultima sconfitta, il rovinoso 1-5 di Firenze, ma vincendo supererebbero proprio la Lazio avanti due punti al momento in una zona di centro classifica molto densa. Pronostico Udinese-Lazio 27 dicembre 2025.

Pronostico Udinese-Lazio 27 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Udinese-Lazio match valido per la 17° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Udinese non ha perso nessuna delle ultime tre partite di Serie A contro la Lazio (2V, 1N). L’Udinese ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A contro la Lazio (2-1), dopo che nelle precedenti 11 sfide interne i bianconeri avevano collezionato tre pareggi e subito ben otto sconfitte.

L’Udinese ha vinto tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A (2P): tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 17 sfide interne disputate nella competizione (5N, 9P). Inoltre, i friulani sono reduci da un clean sheet contro il Napoli e non tengono la porta inviolata per due partite di fila in casa da febbraio-marzo scorsi. L’Udinese ha perso solo due delle ultime 14 partite di Serie A di fine anno solare (2020 v Benevento, 2022 v Napoli), ottenendo in questo parziale sette vittorie e cinque pareggi.

La Lazio ha mancato l’appuntamento con il gol in sei delle otto trasferte di questo campionato. La Lazio non ha ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila in nessuna delle ultime sette gare di chiusura dell’anno solare in Serie A (3V, 2N, 2P), con l’ultima di queste terminata 1-1 contro l’Atalanta (28 dicembre 2024).

Probabili Formazioni Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Udinese-Lazio?

Udinese-Lazio, sabato 27 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Udinese-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Udinese-Lazio

Nel 2025, soltanto la Roma (18) ha registrato più clean sheet della Lazio in Serie A: 14 come Inter e Napoli. I biancocelesti ne contano già tre in più rispetto al 2024 (11) e, nei precedenti 10 anni (dal 2015 al 2024), solo due volte hanno fatto meglio in un singolo anno solare in campionato: nel 2022 (16) e nel 2023 (18).

PRONOSTICO: GOL NO @1.87

Risultato Finale Esatto e Scommesse Marcatori Udinese-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-2, 1-3.

Oumar Solet è – al pari di Strahinja Pavlovic e Alessandro Bastoni, entrambi cinque – uno dei tre difensori centrali che hanno partecipato attivamente a più gol in Serie A nell’anno solare 2025 (cinque coinvolgimenti per il difensore dell’Udinese, grazie a due gol e tre assist).

