Trasferta importante per la 17° giornata di Serie A della Juventus che sta crescendo con l’arrivo di Spalletti e cerca la 3° vittoria consecutiva, con i bianconeri rinvigoriti dal successo nel big match dello scorso turno contro la Roma, mentre il Pisa è penultimo e vede avvicinarsi i viola. Pronostico Pisa-Juventus 27 dicembre 2025.

Pronostico Pisa-Juventus 27 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Pisa-Juventus match valido per la 17° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Solo contro la Cremonese (17) e il Piacenza (16) la Juventus ha giocato più sfide nel massimo campionato senza mai subire alcuna sconfitta che contro il Pisa (14, 10V, 4N); tutte le ultime nove sfide tra queste due squadre in Serie A hanno visto entrambe andare a segno, con 37 gol complessivi, oltre quattro di media a match.

Il Pisa ha realizzato soltanto un gol in casa in questo campionato: meno di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni nel 2025/26.

La Juventus ha vinto due delle ultime quattro trasferte in Serie A (1N, 1P): tanti successi quanti nelle precedenti 10 (4N, 4P); i bianconeri hanno ottenuto tre vittorie nelle prime otto gare esterne stagionali e non si fermano sotto le quattro trasferte vinte nelle prime nove dal campionato 2007/08 (3V, 5N, 1P). La Juventus ha vinto sei delle ultime sette gare giocate in tutte le competizioni (1P), mentre nella prima parte di questa stagione (da agosto in avanti) aveva ottenuto appena cinque vittorie in 16 gare (8N, 3P).

Probabili Formazioni Pisa-Juventus

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Vural, Angori; Meister, Tramoni. All. Gilardino

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Pisa-Juventus?

Pisa-Juventus, sabato 27 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Pisa-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Pisa-Juventus

La Juventus in campionato, con Luciano Spalletti in panchina, viaggia a una media di 2.00 punti a partita (con Tudor era 1.50 la media in questa Serie A) e inoltre ha ridotto il possesso palla medio (54.2% ora contro 58.1% con Tudor) e aumentato gli attacchi verticali (14 in sette gare con Spalletti, otto in otto gare con Tudor).

PRONOSTICO: VITTORIA JUVENTUS @1.47

Risultato Finale Esatto e Scommesse Marcatori Pisa-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 0-3.

Loïs Openda si è sbloccato nell’ultima gara contro la Roma, trovando la sua prima rete in Serie A: l’attaccante belga non va a segno in due presenze di fila in campionato da oltre un anno (l’ultima volta in Bundesliga, tra settembre e ottobre 2024, contro Augsburg e Heidenheim).

