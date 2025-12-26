Il lunch match della 17° giornata di Serie A, di domenica 28 dicembre alle ore 12:30, si gioca a San Siro, con i rossoneri che hanno l’occasione di chiudere l’anno con tre punti contro un avversario in difficoltà come l’Hellas Verona che sta lottando per uscire dalla zona retrocessione ed è in ripresa dopo le ultime 2 vittorie, quindi attenzione al Milan che è reduce dalla Supercoppa italiana e il turno prima era stato fermato 2-2 in casa dal Sassuolo. Pronostico Milan-Verona 28 dicembre 2025.

Pronostico Milan-Verona 28 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Hellas Verona match valido per la 17° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan ha vinto tutte le ultime nove sfide contro l’Hellas Verona in campionato con uno score di 19-6. L’Hellas Verona non ha mai vinto allo stadio Giuseppe Meazza in Serie A in 67 gare fuori casa contro Milan (33) e Inter (34): gli scaligeri sono infatti la squadra ad aver disputato più trasferte in un singolo stadio senza mai ottenere alcun successo nella storia del massimo campionato.

Il Milan è andato in svantaggio in tutte le ultime quattro gare ufficiali (contro Lazio in Coppa Italia, contro Torino e Sassuolo in Serie A, contro il Napoli in Supercoppa Italiana), dopo che era andato sotto nel punteggio solo due volte nelle prime 15 partite di questa stagione tra tutte le competizioni (contro Cremonese e Fiorentina in campionato). Rispetto alle prime 15 partite della scorsa stagione di Serie A, nel 2025/26 il Milan ha guadagnato nove punti in più (32 vs 23), grazie a 9V, 5N, 1P rispetto a 6V, 5N, 4P, segnato esattamente le stesse reti (24 in entrambe le stagioni) e subito tre gol in meno (13 vs 16), con sette clean sheet in entrambe.

L’Hellas Verona arriva da due successi di fila contro Atalanta e Fiorentina e potrebbe ottenere tre vittorie consecutive in Serie A per la prima volta dal settembre-ottobre 2013 con Andrea Mandorlini allenatore.

Probabili Formazioni Milan-Hellas Verona

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Cham, Niasse, Gagliardini, Bernede, Valentini; Giovane, Orban. All. Zanetti

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Hellas Verona?

Milan-Verona, domenica 28 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:30.

Migliori quote per Milan-Hellas Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Milan-Hellas Verona

Hellas Verona (36) e Milan (30) sono le due squadre che hanno effettuato il maggior numero di attacchi diretti in questa Serie A. In aggiunta, i rossoneri sono anche una delle due squadre che hanno segnato più reti al termine di attacchi manovrati nel torneo in corso (tre, come il Bologna), mentre i gialloblù sono la formazione che ha tentato meno conclusioni in queste situazioni di gioco (cinque, nessun gol).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.85

Risultato Finale Esatto e Scommesse Marcatori Milan-Hellas Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-0, 3-1.

Il Milan ha vinto il 60.0% delle partite in cui Rafael Leão è partito titolare in questa stagione tra tutte le competizioni (6/10), percentuale che scende al 55.6% quando il portoghese non è sceso in campo dal 1′ (5/9), con due delle tre sconfitte complessivamente incassate dai rossoneri arrivate nei match in cui il loro numero #10 non è partito tra i primi 11. Inoltre, l’Hellas Verona è una delle sole due squadre contro cui il classe 1999 vanta almeno tre gol e almeno tre assist in Serie A (3G+4A, al pari della Lazio).

