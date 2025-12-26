Pronostici Calcio Serie A: tutto per le scommesse vincenti su Cremonese-Napoli del 28-12-2025

Pronostico Cremonese-Napoli 28 dicembre 2025
26 Dicembre 2025

Vediamo tutti i dettagli con probabili formazioni, statistiche, guida tv, migliori quote e consigli per le scommesse su questa sfida valida per la 17° giornata di Serie A in campo domenica alle ore 15:00 dallo Stadio Giovanni Zini di Cremona dove i grigiorossi ospiteranno i ragazzi di Antonio Conte che hanno appena conquistato la Supercoppa Italiana. Pronostico Cremonese-Napoli 28 dicembre 2025.

Pronostico Cremonese-Napoli 28 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cremonese-Napoli match valido per la 17° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 16 sfide contro la Cremonese in Serie A (8V, 6N), vincendo entrambe le ultime due nella stagione 2022/23 con uno score tra andata e ritorno di 7-1.

Dopo il successo per 2-0 contro il Lecce nel match più recente allo Zini, la Cremonese potrebbe vincere due partite casalinghe di fila nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 1995 con Luigi Simoni allenatore. La Cremonese ha conquistato quattro punti nelle ultime due sfide di Serie A contro squadre che occupavano posizioni nella prima metà di classifica ad inizio giornata (vittoria contro il Bologna e pareggio contro la Lazio): uno in più di quelli che aveva ottenuto nelle precedenti nove gare di questo tipo nel torneo (3N, 6P).

Il Napoli ha perso 0-1 contro l’Udinese l’ultimo match di campionato prima di partire per la Supercoppa Italiana; gli azzurri non incassano due sconfitte di fila in Serie A dal dicembre 2023. Il Napoli ha perso sette delle ultime nove trasferte tra tutte le competizioni (2V), tante quante sconfitte nelle precedenti 33 gare fuori casa ufficiali (14V, 12N, 7P). Il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (4N, 1P).

Pronostico Cremonese-Napoli 28 dicembre 2025

Pronostico Cremonese-Napoli 28 dicembre 2025

Probabili Formazioni Cremonese-Napoli

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cremonese-Napoli?

Cremonese-Napoli, domenica 28 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Cremonese-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Cremonese-Napoli
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
6.003.751.57
6.253.901.55
6.004.001.57
6.003.901.55
6.253.901.55

Le nostre scommesse su Cremonese-Napoli

La Cremonese è sia la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sei), sia quella che in generale vanta più marcature a seguito di un cross (nove). Dall’altra parte, il Napoli è una delle tre formazioni con la miglior differenza reti da gioco aereo: +4, frutto di cinque gol di testa segnati e uno solo incassato (al pari di Como e Inter).

PRONOSTICO: GOL SI @2.10

Risultato Finale Esatto e Scommesse Marcatori Cremonese-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-2, 0-3.

Il prossimo sarà il 150° gol di Jamie Vardy nei Big-5 campionati europei; 115 delle 149 reti realizzate dal classe 1987 in questi tornei sono arrivati dopo aver compiuto i 30 anni e, nel periodo (da gennaio 2017), tra chi ha segnato almeno le sue stesse reti, solo Cristiano Ronaldo (141G, classe 1985) ha un età più elevata dell’attaccante grigiorosso. Finora, l’unico inglese ad aver segnato contro il Napoli in Serie A nel XXI secolo è stato Tammy Abraham (il 28 aprile 2024 con la Roma).

