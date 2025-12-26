Un derby tutto emiliano ci attende allo Stadio Dall’Ara domenica alle ore 18:00, per la 17° giornata di Serie A. Neroverdi ospiti di un Bologna che la settimana scorsa è stato scottato dal Napoli contro cui ha perso la finale di una Supercoppa italiana che sarebbe stata storica per la squadra di Vincenzo Italiano che ora si rituffa in campionato, dove sta facendo altrettanto bene. Pronostico Bologna-Sassuolo 28 dicembre 2025.

Pronostico Bologna-Sassuolo 28 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Sassuolo match valido per la 17° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Sassuolo in Serie A (3V, 3N). Perfetto equilibrio nelle 10 gare disputate al Dall’Ara tra Bologna e Sassuolo in Serie A: quattro successi per parte e due pareggi; i rossoblù sono però reduci da due vittorie casalinghe di fila contro i neroverdi nel torneo.

Il Bologna ha perso gli ultimi due match casalinghi di campionato contro Cremonese e Juventus e potrebbe registrare tre sconfitte al Dall’Ara di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022. Il Bologna ha registrato tre partite consecutive senza vittoria (1N, 2P) per la prima volta in questo campionato.

Il Sassuolo ha alternato una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime sei gare giocate in Serie A. Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Torino nell’ultimo turno, i neroverdi potrebbero incassare due ko di fila per la prima volta dalle prime due giornate di questo campionato (contro Napoli e Cremonese), mentre non perdono senza segnare due match di fila nel torneo da gennaio 2024.

Probabili Formazioni Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté. All. Grosso

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Sassuolo?

Bologna-Sassuolo, domenica 28 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Bologna-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Sassuolo

Nessuna squadra ha conquistato più punti del Bologna (otto, a pari del Milan) da situazioni di svantaggio in questa Serie A; dall’altra parte, però, solo Roma e Napoli (zero entrambe) ne hanno persi meno del Sassuolo (due, come l’Udinese) una volta sopra nel punteggio.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.70

Risultato Finale Esatto e Scommesse Marcatori Bologna-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 0-2.

Andrea Pinamonti è il giocatore del Sassuolo che ha portato più punti ai neroverdi in questa Serie A (quattro) grazie alle proprie reti (quattro, miglior marcatore degli emiliani al pari dell’infortunato Domenico Berardi). Inoltre, solo contro la Roma (cinque) il classe 1999 vanta più marcature che contro il Bologna (quattro, come contro l’Udinese) in massima serie, inclusa una delle sue cinque marcature multiple in carriera nel torneo (tutte doppiette).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.