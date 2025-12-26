Tra le sfide più interessanti della 17° giornata di Serie A c’è sicuramente quella di domenica sera, ore 20:45, a Bergamo, con la Dea che ospiterà l’Inter capolista e a caccia della 4° vittoria consecutiva, ma anche la squadra di Palladino è in buona forma nelle ultime settimane. Pronostico Atalanta-Inter 28 dicembre 2025.

Pronostico Atalanta-Inter 28 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Inter match valido per la 17° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro l’Atalanta e in generale è imbattuta in tutte le 13 più recenti (8V, 5N); l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di successi consecutivi contro questa avversaria in campionato risale al 1967 (otto in quell’occasione).

L’Atalanta ha vinto le ultime due gare casalinghe di Serie A, entrambe con Raffaele Palladino in panchina; l’unico tecnico che ha trovato il successo in ciascuna delle prime tre partite interne alla guida dei bergamaschi è stato Carlo Alberto Quario nell’ottobre 1963.

L’Inter ha vinto l’ultima gara dell’anno solare in sei dei precedenti sette anni in Serie A (1N); dall’altra parte l’Atalanta non ha trovato il successo in quattro delle ultime cinque partite di questo tipo, anche se l’unico ko che ha registrato in questo periodo risale al 2022, proprio contro l’Inter (3N). L’Inter (11V, 4P) è una delle sole due squadre che non hanno ancora pareggiato un match in questa Serie A, assieme alla Roma (10V, 6N).

Probabili Formazioni Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Inter?

Atalanta-Inter, domenica 28 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Atalanta-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Inter

L’Atalanta ha tenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime 27 gare casalinghe contro l’Inter in Serie A. L’Inter ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime sei sfide di Serie A contro l’Atalanta. Atalanta-Inter sarà la sfida tra le due squadre che hanno tentato il maggior numero di attacchi manovrati (sequenze su azione da 10+ passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria) in questa Serie A: 63 il Biscione, 55 la Dea.

PRONOSTICO: GOL SI @1.62

Risultato Finale Esatto e Scommesse Marcatori Atalanta-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-2, 2-1.

Lautaro Martínez ha preso parte a nove reti in 12 partite contro l’Atalanta in Serie A (7G+2A) e solo contro Salernitana (10) e Cagliari (13) vanta più partecipazioni attive in carriera nel torneo. Il classe 1997 è andato a bersaglio in ciascuna delle ultime tre presenze in campionato e l’ultima volta che ha infilato più match consecutivi con almeno una marcatura in un singolo anno solare in massima serie risale al periodo tra novembre e dicembre 2021 (cinque gare di seguito a bersaglio in quel caso).

