Pronostico Roma-Genoa: le scommesse sul posticipo della 17° giornata di Serie A del 29-12-2025

La 17° giornata di Serie A si chiuderà col posticipo di lunedì sera, ore 20:45, dallo Stadio Olimpico, con i giallorossi che ospiteranno il Genoa rinato grazie all’ex Daniele De Rossi. La squadra di Gasperini vuole subito voltare capitolo dopo la sconfitta nel big match con la Juve dello scorso turno. Pronostico Roma-Genoa 29 dicembre 2025.

Pronostico Roma-Genoa 29 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Genoa match valido per la 17° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 20 gare di Serie A contro la Roma (5N, 14P). Il Genoa è la squadra che la Roma ha affrontato più volte in casa senza perdere in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 18 (16V, 2N); l’ultimo successo esterno rossoblù contro i giallorossi nella competizione risale al 17 gennaio 1990 (1-0 firmato da Carlos Aguilera).

La Roma è una delle sole due squadre (assieme all’Inter, ma con una gara in più dei nerazzurri) a non aver ancora pareggiato alcuna sfida in questo campionato (10V, 6P). In generale, i giallorossi sono la squadra di questa Serie A che attende da più tempo di registrare un pari nel torneo: 22 gare consecutive senza pareggi per i capitolini (15V, 7P), che hanno impattato l’ultima sfida nella competizione il 13 aprile scorso contro la Lazio (1-1). La Roma ha perso tre delle ultime quattro gare giocate in Serie A (1V), tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti 14 partite nel torneo (11V).

Il Genoa è rimasto imbattuto nell’ultima gara dell’anno solare giocata a dicembre in ciascuno dei precedenti quattro anni, grazie a due successi e due pareggi; dall’altra parte, la Roma non ha vinto le ultime tre partite di questo tipo (2N, 1P), dopo che aveva trovato il successo in 10 delle 12 precedenti (2N). Il Genoa ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1N), tanti successi quanti nelle precedenti 17 gare esterne in campionato (7N, 8P).

Probabili Formazioni Roma-Genoa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Baldanzi; Dybala. All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Genoa?

Roma-Genoa, lunedì 29 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Genoa

Il Genoa ha sia segnato che subito gol in ciascuna delle ultime nove partite fuori casa nel torneo. Dall’inizio dell’11° turno di questa Serie A, ossia dall’esordio di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa, nessuna squadra ha segnato più gol del Grifone nel torneo: 10 – al pari di Fiorentina, Inter e Sassuolo – nonostante i soli 61 tiri tentati (5° dato più basso del torneo nel periodo). Infatti, i rossoblù sono primi per percentuale realizzativa nelle ultime sei giornate di campionato (16.4%).

PRONOSTICO: GOL SI @2.30

Risultato Finale Esatto e Scommesse Marcatori Roma-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-1.

Da un lato, Matías Soulé (21) è uno dei soli tre attaccanti che hanno creato più di 20 occasioni su azione per i propri compagni in questa Serie A, assieme a Charles De Ketelaere (28) e Kenan Yildiz (27). Dall’altro, Aarón Martín (23) è uno dei soli tre difensori che ne hanno create più di 20 da palla inattiva nei Big-5 campionati europei in corso, assieme a Christopher Trimmel (24) e David Raum (30).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.