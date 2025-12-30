Vediamo i risultati dell’ultimo weekend di campionato e andiamo anche a vedere il prossimo turno di Serie A dal 2 al 4 gennaio 2026, con i big match Inter-Bologna, Atalanta-Roma e Lazio-Napoli. Proprio i nerazzurri chiudono l’anno solare in testa al campionato e in testa anche alle lavagne delle quote antepost per la vittoria dello scudetto. Risultati Serie A giornata 17.

Risultati Serie A giornata 17: l’Inter chiude il 2025 in testa

La 17° giornata del campionato di Serie A 2025/2026 conferma i valori di forza al vertice della classifica. L’Inter di Chivu risponde con una prova di maturità alla New Balance Arena, superando l’Atalanta di misura e mantenendo il comando. Non mollano la presa le dirette inseguitrici: il Milan di Massimiliano Allegri, pur con qualche sofferenza iniziale, cala il tris contro il Verona in casa, mentre il Napoli sbriga la pratica Cremonese già nella prima frazione di gioco.

Continua la risalita della Juventus, vittoriosa a Pisa mentre la Roma risponde col 3-1 nel posticipo col Genoa. In zona retrocessione si registra il pesantissimo successo del Parma sulla Fiorentina, sempre più in crisi.

RISULTATI SERIE A 17° GIORNATA

Parma – Fiorentina 1-0 (48′ Sorensen)

Lecce – Como 0-3 (21′ Nico Paz, 66′ Ramon, 76′ Douvikas)

Torino – Cagliari 1-2 (28′ Vlasic, 45′ Prati, 66′ Kilicsoy)

Udinese – Lazio 1-1 (80′ Vecino, 95′ Davis)

Pisa – Juventus 0-2 (74′ Kalulu, 92′ Yildiz)

Milan – Verona 3-0 (45’+1′ Pulisic, 53′ rig. Nkunku, 81′ Nkunku)

Cremonese – Napoli 0-2 (13′, 45′ Hojlund)

Bologna – Sassuolo 1-1 (47′ Fabbian, 63′ Muharemovic)

Atalanta – Inter 0-1 (66′ Lautaro Martinez)

Roma – Genoa 3-1

CLASSIFICA SERIE A 2025-2026

Inter 36 (16) Milan 35 (16) Napoli 34 (16) Roma 33 (17) Juventus 32 (17) Como 27 (17) Bologna 26 (17) Lazio 24 (17) Atalanta 22 (17) Udinese 22 (17) Sassuolo 22 (17) Cremonese 21 (17) Torino 20 (17) Cagliari 18 (17) Parma 17 (17) Lecce 16 (17) Genoa 14 (17) Verona 12 (17) Pisa 11 (17) Fiorentina 9 (17)

I top e i flop della 17° giornata di campionato

TOP INTER. Colpaccio a Bergamo e quarta vittoria di fila in campionato per la formazione di Chivu, che si riprende la vetta e chiude l’anno solare al comando solitaria.

TOP NAPOLI. Dopo l’euforia di Riyad, il Napoli chiude al meglio il suo strepitoso 2025. A Cremona protagonista principale del match Rasmus Hojlund, giunto al sesto gol in campionato, il nono considerando tutte le competizioni. Il danese non sta facendo rimpiangere Lukaku e i partenopei continuano a credere nel bis scudetto.

TOP JUVENTUS. Sette vittorie nelle ultime otto gare in tutte le competizioni, tre successi di fila in campionato, la Juve con Spalletti in panchina sta rinascendo e i prossimi impegni dei bianconeri non sono impossibili (Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari).

FLOP BOLOGNA. Mese avaro di soddisfazioni per la squadra di Italiano. Il ko nella finale di Supercoppa non scuote i rossoblù, fermati in casa sull’1-1 dal Sassuolo. Due pareggi e due sconfitte in campionato nelle ultime quattro gare. Il Bologna non ha vinto nemmeno una partita a dicembre, ma rimane comunque in zona Europa al 7° posto. Nel 2026 arriverà la svolta o continuerà il calo degli emiliani?

FLOP LECCE. Al di là delle polemiche per il gol di Nico Paz, viziato da una leggera sbracciata su Ramadani, prestazione negativa del Lecce in casa. Lo 0-3 con il Como evidenzia i limiti difensivi di una squadra che rischia pagare oltremodo la forzata assenza di Gaspar e Coulibaly (in Coppa D’Africa). Di Francesco nervoso ed espulso, e classifica che non può lasciare tranquilli i salentini.

FLOP FIORENTINA. L’illusoria vittoria contro l’Udinese non è bastata a dare una svolta. La Fiorentina a Parma è tornata ad essere la squadra insicura, e ha perso nuovamente.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Giornata positiva per le prime della classe, tutte vincenti. L’importantissimo colpo di Bergamo ha consolidato il primato dell’Inter e anche lo status di favorita per lo scudetto: i nerazzurri campioni d’Italia si confermano @1,75 su Snai, quota decisamente più bassa rispetto a quella offerta per il tandem composto da Napoli e Milan. I campioni d’Italia in carica sono a due punti dalla vetta, i rossoneri a uno: per entrambe, l’ipotesi scudetto è fissata @4,20 su 888sport. Prosegue invece la scalata della Juventus, giunta a tre vittorie consecutive in campionato (sette successi nelle ultime otto partite considerando tutte le competizioni): il titolo bianconero si gioca @12 volte la posta, quota in netto calo rispetto al 20 di due settimane fa.

Vince anche la Roma con i giallorossi che si confermano al quarto posto, con un punto di vantaggio sui bianconeri, ma per la top-4 finale della Serie A i bookmaker puntano sugli uomini di Luciano Spalletti, che guadagnano ancora in lavagna, offerti @1,50 su Snai e William Hill, contro l’1,75 della scorsa settimana. Restano invece @2 i ragazzi di Gian Piero Gasperini. Molto più indietro, in quota, il Como di Cesc Fabregas che rimane @7,50 nonostante il netto 0-3 di Lecce. Perde ancora terreno il Bologna, ora settimo, salito da 7,50 a @8,50 dopo l’1-1 del Dall’Ara nel derby emiliano contro il Sassuolo. Gli uomini di Vincenzo Italiano vivono un momento difficile, a digiuno di vittorie da quattro giornate. Certe della partecipazione alla prossima Champions League, secondo i betting analyst, la capolista Inter, vista @1,02, e il Napoli e il Milan, proposti rispettivamente @1,08 e @1,10.

Segnano tutti, o quasi, i giocatori in corsa per il titolo di capocannoniere in Serie A nell’ultima giornata di campionato del 2025. Il primo a trovare la via del gol, in ordine cronologico, è stato Cristian Pulisic del Milan: grazie alla rete siglata contro il Verona, il fantasista americano è salito a quota otto centri. Rimane stabile @5,50 su Planetwin365 e su BetFlag il titolo per il calciatore di Massimiliano Allegri. Davanti a lui, però, non si ferma Lautaro Martinez dell’Inter, che con il gol da tre punti a Bergamo contro l’Atalanta sale a nove timbri in campionato, restando al comando della classifica e in pole, @2,35, sulla lavagna dei bookmaker per concludere la stagione con più reti di tutti i suoi avversari e bissare il titolo ottenuto nella stagione 2023-2024. Attenzione anche a Rasmus Hojlund del Napoli, autore di due centri a Cremona e salito a sei nella classifica dei marcatori in Serie A: quote che passano da 13 agli attuali @7,50. In calo inoltre le chances di vittoria per Kenan Yldiz della Juventus, in gol a Pisa, che scendono da 15 a @11. Sono invece in flessione, da 8 a @14, quelle dell’interista Marcus Thuram, a secco dalla rete messa a segno contro il Como in campionato lo scorso 6 dicembre.

Chiudiamo con un veloce accenno alla Serie B, e a chi può vincere il campionato cadetto e tornare nella massima serie. Il Frosinone, dopo cinque vittorie consecutive, è stato fermato sul pareggio dall’Empoli. La squadra di Massimiliano Alvini, ancora in vetta nella classifica di Serie B, ora è a un solo punto di distanza dal Monza e a tre dal Venezia, che hanno invece vinto contro Modena e Entella. Nonostante questo però, calano ancora rispetto all’ultima rilevazione le quote promozione per i gialloblù che passano da 1,73 a @1,70 su GoldBet e Better. La favorita per il salto di categoria resta sempre il Monza, scesa da 1,63 a @1,60, così come il Palermo di Pippo Inzaghi, stabile @1,67 dopo la vittoria contro il Padova nell’ultimo turno. Quote in caso anche per il Venezia e Catanzaro, a testimonianza del grande equilibrio nella serie cadetta: la promozione dei lagunari in Serie A è passata da 1,85 a @1,73, mentre per i calabresi – che contro il Cesena hanno firmato la loro quinta vittoria consecutiva – è crollata da 12 a @3,75.

Prossimo turno: 18° giornata di Serie A che apre il 2026 dal 2 gennaio

Il 2026 del campionato di calcio italiano si aprirà con la 18° giornata di Serie A dal 2 al 4 gennaio. Si apre con l’anticipo del venerdì in Sardegna con Cagliari-Milan, e le prime quote Sisal favoriscono nettamente i rossoneri @1.52 anche se in trasferta. Passiamo al sabato aperto dal lunch match tra Como-Udinese e a seguire, nel pomeriggio ci sono Genoa-Pisa e un altro derby emiliano con Sassuolo-Parma, oltre a Juventus-Lecce dove i bianconeri di Spalletti hanno l’occasione di fare altri tre punti, opzione quotata appena @1.25.

Sabato sera il primo big match della giornata a Bergamo con Atalanta-Roma. La Dea apre favorita in quota @2.25 sui giallorossi @3.25 ma non è da escludere anche un pareggio @3.20.

Il lunch match di domenica si gioca all’Olimpico ed è un altro big match da non perdere con Lazio-Napoli, e qui la squadra di Conte è favorita @2.35 su quella di Sarri @3.20, sfavorita in casa. Nel pomeriggio Fiorentina-Cremonese, partita da non sbagliare per i viola che dopo essersi sbloccati sono tornati subito a perdere e hanno bisogno di punti salvezza che secondo i book troveranno visto che la Fiorentina è favorita @1.72 contro il @4.75 dei grigiorossi.

Alle ore 18:00 scontro salvezza tra Verona-Torino che anticiperà l’ultimo match del turno, un altra sfida molto interessante tra Inter-Bologna. La squadra di Italiano rimane ai piani alti, ma in leggero calo, e questo spinge i nerazzurri di Chivu favoriti @1.45 per la vittoria mentre il successo dei felsinei sale fino @7.50 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.