Il 2026 del campionato di calcio italiano si apre con l’anticipo della 18° giornata di Serie A 25-26 in campo venerdì 2 gennaio in Sardegna, dove arrivano i rossoneri a caccia di punti importanti per rimanere ai piani alti della classifica. Pronostico Cagliari-Milan 2 gennaio 2026.

Pronostico Cagliari-Milan 2 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Milan match valido per la 18° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan è imbattuto da 14 partite di fila contro il Cagliari in Serie A (10V, 4N); tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro il Lecce, i rossoneri vantano una striscia aperta più lunga di match senza sconfitte (15) nel massimo campionato (14 anche contro l’Hellas Verona).

Il Milan è, con Real Betis e Bayern Monaco, solo una delle tre squadre dei cinque maggiori campionati europei 2025/26 a non avere ancora perso in trasferta (4V, 3N).

Il Cagliari ha vinto due delle ultime quattro partite di questo campionato (1N, 1P): tanti successi quanti nelle precedenti 13 disputate in questa Serie A (5N, 6P); inoltre, i sardi hanno segnato in tutte le ultime sei gare. Il Cagliari non ha perso nessuna delle ultime tre partite giocate davanti ai propri tifosi in campionato (1V, 2N).

Probabili Formazioni Cagliari-Milan

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Idrissi; Adopo, Prati, Deiola; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cagliari-Milan?

Cagliari-Milan, venerdì 2 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Cagliari-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cagliari-Milan

Il Milan ha perso solo una delle 20 gare esterne contro il Cagliari dall’inizio degli anni 2000 (12V, 7N) e, tra le squadre affrontate almeno 10 volte in trasferta nel periodo, solo contro l’Empoli (100%, 13/13) i rossoneri vantano una miglior percentuale di match senza sconfitte lontano da casa in campionato che contro gli isolani (95%, 19/20 appunto).

PRONOSTICO: VITTORIA MILAN @1.55 MARATHONBET

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Cagliari-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 1-1.

Christopher Nkunku, con due gol e due assist in 12 match di questa Serie A, è a un passo dall’eguagliare il suo numero di marcature (tre) e ha già pareggiato quello di passaggi vincenti (due) della passata stagione, in 27 partite totali in Premier League.

