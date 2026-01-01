Pronostico Como-Udinese: lunch match di sabato 03-01-2026 per la 18° giornata di Serie A

Pronostici Serie A
1 Gennaio 2026

Il Como inizia il 2026 con la 18° giornata di Serie A in casa contro l’Udinese che ha portato a casa 1 sola vittoria nelle ultime 4 di campionato mentre la formazione di Fabregas ha ritrovato il 6° posto tornando al successo dopo un doppio ko. Pronostico Como-Udinese 3 gennaio 2026.

Pronostico Como-Udinese 3 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Udinese match valido per la 18° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo una serie di tre sconfitte consecutive (inclusa quella a tavolino del 18 dicembre 2002), il Como ha vinto il match più recente contro l’Udinese in Serie A (4-1 il 20 gennaio 2025) e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i friulani per la prima volta nella sua storia nel massimo campionato.

Il Como (4V, 3N) è una delle sole tre squadre ancora imbattute in match casalinghi in questa Serie A, assieme a Juventus e Napoli. L’unica formazione lombarda ad avere evitato la sconfitta in ciascuna delle prime otto gare interne di un singolo massimo campionato nelle ultime 10 stagioni è stata l’Inter (due volte, la prima nel 2017/18 e la seconda nel 2021/22).

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime sei trasferte in Serie A (1N, 4P), dopo che aveva ottenuto tre successi nelle precedenti quattro (1P). Nel periodo (dalla 5° giornata in avanti) solo la Fiorentina ha conquistato meno punti (due) dei friulani (quattro, al pari del Pisa) lontano da casa nel massimo campionato.

Probabili Formazioni Como-Udinese

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Como-Udinese?

Como-Udinese, sabato 3 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:30.

Migliori quote per Como-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Como-Udinese

Tutte le cinque vittorie che il Como ha ottenuto contro l’Udinese in Serie A sono arrivate in match casalinghi. Tra le squadre contro cui i lariani hanno ottenuto il 100% dei successi nel massimo campionato davanti al proprio pubblico, quella friulana è l’avversaria contro la quale ne hanno collezionati di più (cinque, appunto).

PRONOSTICO: VITTORIA COMO @1.73 GOLDBET

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Como-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-2, 2-0, 1-1.

Nico Paz ha realizzato sei gol in 16 partite di questo campionato: tanti quanti quelli segnati in 35 sfide nella Serie A 2024/25; tra i calciatori con più di 10 marcature e più di 10 assist (12G+14A per il centrocampista dei lariani) nelle ultime due stagioni nei top-10 campionati europei, solo Lamine Yamal (2007) è nato dopo rispetto al classe 2004 del Como.

