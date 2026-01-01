Scontro salvezza a Marassi per aprire il 2026 del campionato di calcio italiano con la 18° giornata di Serie A. L’effetto De Rossi sembra essersi esaurito per un Grifone tornato a ripiombare nel baratro con 3 sconfitte consecutive mentre i toscani sono penultimi a -3 dai liguri. Pronostico Genoa-Pisa 3 gennaio 2026.

Pronostico Genoa-Pisa 3 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Genoa-Pisa match valido per la 18° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Genoa non ha perso nessuno dei sei precedenti contro il Pisa in Serie A, grazie a due successi e quattro pareggi. Il bilancio dei confronti tra Genoa e Pisa tra Serie A e Serie B è in perfetta parità, con otto successi per parte e 12 pareggi; tuttavia, i rossoblù sono rimasti imbattuti in ciascuna delle ultime cinque partite contro i nerazzurri nelle prime due divisioni italiane e l’ultimo successo dei toscani risale al 16 novembre 1986 nel torneo cadetto.

Il Genoa ha perso le ultime tre partite di Serie A, dopo essere rimasto imbattuto per cinque gare (3V, 2N) sotto la guida di Domenico Criscito e Daniele De Rossi. Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime due gare interne con Daniele De Rossi in panchina (1V, 1N), il Genoa ha perso le due più recenti e potrebbe incassare tre sconfitte casalinghe di fila per la prima volta in questo campionato.

Il Pisa ha pareggiato cinque delle otto trasferte giocate finora in questo campionato (3P): record di match esterni terminati in parità per una singola squadra nella Serie A 2025/26.

Probabili Formazioni Genoa-Pisa

GENOA (3-5-2): Leali; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Tramoni. All. Gilardino.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Genoa-Pisa?

Genoa-Pisa, sabato 3 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Genoa-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Genoa-Pisa

Il Pisa non è riuscito a segnare in 10 delle 17 partite stagionali di Serie A; nei maggiori 10 campionati europei solo lo Slovácko (12) e il Real Oviedo (13) hanno fatto peggio finora.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.52 SISAL

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Genoa-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 2-1.

Jeff Ekhator, a segno nell’ultima gara di Serie A, ha già preso parte a una rete per due partite consecutive nella competizione (gol e assist nell’ottobre 2024); tra i calciatori con almeno due marcature nelle ultime due stagioni del massimo campionato è il più giovane (nato l’11/11/2006).

