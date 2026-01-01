Pronostico Sassuolo-Parma: analisi, probabili formazioni, guida tv e scommesse 18° giornata Serie A

Dopo aver chiuso il 2025 di Serie A col derby a Bologna, i neroverdi tornano al Mapei Stadium per un altro derby emiliano, questa volta contro un Parma che nelle ultime partite sta alternando una vittoria ad una sconfitta, e i Ducali sono reduci dal 1-0 sulla Fiorentina. Pronostico Sassuolo-Parma 3 gennaio 2026.

Pronostico Sassuolo-Parma 3 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Parma match valido per la 18° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Pur avendo perso il match più recente nel maggio 2021 al Tardini (3-1), il Parma ha vinto cinque dei 10 match contro il Sassuolo in Serie A (2N, 3P) registrando una percentuale di successi del 50%.

Nelle ultime 12 partite di campionato il Sassuolo non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (4V, 4N, 4P), pareggiando il match più recente contro il Bologna (1-1). Il Sassuolo ha vinto tre delle prime otto partite casalinghe in questo campionato (1N, 4P).

Il Parma ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A (2P): tanti successi quanti nelle precedenti 23 (12N, 8P); i gialloblù, vittoriosi contro la Fiorentina nell’ultima giornata, non ottengono due successi di fila nella competizione da luglio 2020. Il Parma ha vinto le ultime due trasferte di Serie A, contro Hellas Verona e Pisa, dopo che aveva ottenuto soltanto un successo nelle precedenti 18 gare esterne (7N, 10P).

Pronostico Sassuolo-Parma 3 gennaio 2026

Pronostico Sassuolo-Parma 3 gennaio 2026

Probabili Formazioni Sassuolo-Parma

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Sassuolo-Parma?

Sassuolo-Parma, sabato 3 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Sassuolo-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Sassuolo-Parma
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.853.504.25
1.853.404.50
1.883.204.40
1.873.354.40
1.873.304.50

Le nostre scommesse su Sassuolo-Parma

Il Sassuolo non ha segnato in tre delle cinque gare casalinghe (60%) contro il Parma in Serie A; tra le squadre affrontate almeno due volte in casa nel massimo campionato, contro nessuna i neroverdi hanno una percentuale più alta di partite senza reti.

PRONOSTICO: GOL NO @1.91 BET365

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Sassuolo-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 0-1, 1-1.

Con quattro gol e un assist Mateo Pellegrino ha partecipato al 45% dei gol della propria squadra in questo campionato (5/11): percentuale inferiore soltanto a quella di Giovane per l’Hellas Verona (54%) e Nico Paz per il Como (55%) – col 45% anche Medon Berisha. L’attaccante del Parma è primo tra i pari ruolo per duelli aerei vinti (65) e secondo in generale dopo Idrissa Touré (73).

