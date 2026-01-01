La cura Spalletti funziona e i bianconeri si sono rilanciati dopo 3 vittorie consecutive in campionato. Ora la Juve cerca il poker in casa contro il Lecce per la 18° giornata di Serie A, la prima dell’anno solare 2026. Pronostico Juventus-Lecce 3 gennaio 2026.

Pronostico Juventus-Lecce 3 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Lecce match valido per la 18° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus ha perso soltanto una delle 19 partite casalinghe (14V, 4N) disputate contro il Lecce in Serie A: quella per 3-4 del 25 aprile 2004, con Marcello Lippi sulla panchina dei bianconeri e Delio Rossi su quella dei salentini. La Juventus ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 10 partite di Serie A contro il Lecce. Il Lecce, che ha segnato in entrambi gli ultimi due match contro la Juventus in Serie A, potrebbe trovare la via della rete contro i bianconeri per più partite di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio 2006 e maggio 2009.

La Juventus ha vinto sette delle ultime otto partite (1P) considerando tutte le competizioni: tanti successi quanti nelle precedenti 20 (8N, 5P); in particolare, la squadra bianconera ha ottenuto quattro vittorie di fila (con soltanto un gol subito). La Juventus non perde la prima partita dell’anno solare in Serie A dal 2013, che è anche l’ultima volta in cui ha subito più di un gol; da allora, in queste gare, la squadra bianconera ha collezionato nove successi e tre pareggi, tenendo sette volte la porta inviolata.

Il Lecce ha perso quattro delle sette trasferte giocate in questa Serie A (2V, 1N). Il Lecce non ha segnato in sei delle 10 partite di Serie A disputate da metà ottobre in avanti; nel periodo, nessuna squadra ha mancato l’appuntamento con il gol in più incontri nel massimo campionato italiano (sei anche per il Pisa).

Probabili Formazioni Juventus-Lecce

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Juventus-Lecce?

Juventus-Lecce, sabato 3 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Juventus-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Lecce

Solo l’Inter ha effettuato più tiri (24) della Juventus (23, al pari dell’Udinese) in seguito a un recupero offensivo nella Serie A 2025/2026. Sul fronte opposto, il Lecce ha registrato meno tiri (nove) da questa situazione di gioco rispetto a tutte le squadre, tranne il Cagliari (sette). Sia la Juventus che il Lecce non hanno ancora segnato in seguito a un recupero offensivo nel torneo in corso.

PRONOSTICO: JUVENTUS OVER 16.5 TIRI TOTALI @1.74 PLANETWIN365

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Juventus-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 4-0.

Kenan Yildiz, con 15 reti segnate in Serie A, ha eguagliato Alessandro Del Piero al sesto posto tra i migliori marcatori della Juventus prima di compiere 21 anni. L’attaccante turco (sei gol, quattro assist) è l’unico giocatore nato dal 2005 in avanti che ha preso parte ad almeno 10 marcature in questo campionato, mentre è uno dei soli due, al pari di Lamine Yamal (2007), se invece si considerano i cinque maggiori campionati europei.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.