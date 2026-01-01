Una delle sfide più interessanti che apriranno il 2026 del campionato di calcio italiano andrà in scena sabato sera a Bergamo, con la Dea che ospita i giallorossi del grande ex Gasperini alla 18° giornata di Serie A. Pronostico Atalanta-Roma 3 gennaio 2026.

Pronostico Atalanta-Roma 3 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Roma match valido per la 18° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei gare – tra cui le tre più recenti – di Serie A contro la Roma (1N), tanti successi quanti aveva ottenuto nelle precedenti 13 sfide contro i giallorossi nella competizione (5V, 5N, 3P).

L‘Atalanta ha chiuso il 2025 con il 37.8% di vittorie in campionato (14V, 13N, 10P in 37 match): era dal 2016 (35.9%) che la Dea non terminava un anno solare con una percentuale di successi più bassa in Serie A. Considerando le sfide tra le prime 10 squadre attualmente in classifica in Serie A, l’Atalanta è sia quella che ha guadagnato meno punti (4 in 7 match) sia l’unica a non aver ancora vinto contro queste formazioni (4N, 3P), con 4 gol fatti e ben 10 reti subite.

La Roma ha vinto il 66% di partite disputate nel 2025 considerando tutte le competizioni, ovvero 33 sulle 50 totali (5N, 12P); soltanto nel 2017 i giallorossi hanno registrato una percentuale maggiore di successi nella loro storia: il 68% (36/53). La Roma è la squadra che ha raccolto più punti in Serie A nel 2025: 82 – contando tre punti a vittoria da sempre ha fatto meglio nella sua storia nella competizione solo nell’anno solare 2016 (86), nel 2006 (86) e nel 2017 (88). In più, i giallorossi sono la formazione con più clean sheet (18) nel 2025 nel torneo e soltanto nel 2014 (20) hanno mantenuto più volte la porta inviolata in un anno solare nel massimo campionato.

Nelle sue nove stagioni all’Atalanta (342 match in campionato), Gian Piero Gasperini è diventato il 2° allenatore con più panchine alla guida di un singolo club nella storia della Serie A, dietro solo a Giovanni Trapattoni con la Juventus (402). Il tecnico piemontese torna ad affrontare la Dea in Serie A per la prima volta dopo 9 anni e 233 giorni, ovvero da Genoa-Atalanta (1-2) del 15 maggio 2016; in più è rimasto imbattuto in 10 delle 14 gare da allenatore contro i bergamaschi nel massimo campionato (5V, 5N).

Probabili Formazioni Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Musah, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Roma?

Atalanta-Roma, sabato 3 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Atalanta-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Roma

La Roma è l’avversaria contro cui l’Atalanta ha segnato più reti in Serie A: 149 gol in 126 sfide. I giallorossi conducono però con 54 successi rispetto alle 33 vittorie della Dea in questi 126 confronti nel massimo campionato, completano 39 pareggi. Nonostante l’Atalanta abbia subito gol in tutte le ultime 15 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (26 reti concesse nel parziale), i bergamaschi hanno vinto tutti gli ultimi tre incontri interni contro i giallorossi.

PRONOSTICO: GOL SI @1.80 BET365

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Atalanta-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.

Gianluca Scamacca – cresciuto nelle giovanili della Roma, anche se non ha mai debuttato in un match ufficiale con la prima squadra giallorossa – ha disputato 252 minuti contro la Roma in Serie A senza segnare, record negativo per lui contro una singola avversaria nel torneo. Scamacca (una rete ogni 140 minuri di media) è il terzo giocatore con la miglior media minuti/gol nell’anno solare 2025 in Serie A (min.5 reti), dietro solo a Mateo Retegui (un gol ogni 110′) e Jacob Ondrejka (uno ogni 121′).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.