Un lunch match da non perdere quello di domenica all’Olimpico con la Lazio di Sarri che da ex ospiterà il Napoli di Conte impegnato nella corsa scudetto ai piani alti in questa 18° giornata di Serie A. Pronostico Lazio-Napoli 4 gennaio 2026.

Pronostico Lazio-Napoli 4 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Napoli match valido per la 18° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio è imbattuta da cinque incontri di Serie A contro il Napoli (3V, 2N), dopo che aveva perso ben 10 dei 12 precedenti (2V). Napoli e Lazio hanno pareggiato le ultime due sfide di Serie A allo Stadio Olimpico, dopo una serie di 10 incontri consecutivi senza mai terminare il match in equilibrio (due successi capitolini e otto azzurri).

La Lazio ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato (1V), incluse le due più recenti. La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle otto partite casalinghe disputate in questa Serie A, tante volte quante nelle 27 precedenti.

Il Napoli arriva da tre vittorie di fila tra tutte le competizioni senza subire gol e potrebbe ottenere quattro successi consecutivi ma anche quattro clean sheet di fila per la prima volta in questa stagione.

Antonio Conte ha perso entrambi i confronti con Maurizio Sarri in Serie A, due ko risalenti alla stagione 2019/20 (1-2 in casa, 0-2 in trasferta) quando i due tecnici guidavano rispettivamente Inter e Juventus: l’attuale allenatore della Lazio è l’unico contro cui il tecnico del Napoli è sempre uscito sconfitto tra quelli affrontati almeno due volte in carriera nei cinque principali campionati europei e potrebbe al contempo diventare il terzo contro cui perde tre incontri in questi tornei, dopo Pep Guardiola e Massimiliano Allegri.

Probabili Formazioni Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Napoli?

Lazio-Napoli, domenica 4 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:30.

Migliori quote per Lazio-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lazio-Napoli

Solo il Milan (18) ha guadagnato più punti del Napoli (16 in 8 gare) nelle sfide tra le prime 10 squadre attualmente in classifica in Serie A; viceversa, soltanto l’Atalanta (4) ha ottenuto meno punti della Lazio (5 in 8 match) nei confronti tra queste formazioni.

Napoli e Lazio sono le due squadre che hanno subito il minor numero di reti nel 1° tempo in questa stagione di Serie A (quattro entrambe).

PRONOSTICO: NAPOLI (0, -0.5 AH) @2.00 BET365

BONUS PICK: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.05 BET365

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Lazio-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 2-1, 0-0.

Rasmus Højlund ha realizzato nove gol in 20 presenze ufficiali con il Napoli nel 2025/26 e potrebbe andare in doppia cifra di reti con il minor numero di presenze da quando gioca nei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni (fin qui il suo record per tagliare il traguardo delle 10 reti stagionali sono le prime 28 presenze nel 2023/24 con il Manchester United). Il classe 2003 è anche il giocatore di Serie A che ha realizzato più gol dal mese di dicembre 2025 (all comps): cinque reti in sette presenze con il Napoli; questi cinque gol sono arrivati con solo 10 tiri in porta.

