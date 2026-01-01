La Fiorentina è ripiombata nel baratro dopo essersi sbloccata; i viola hanno infatti perso lo scorso turno a Parma e rimangono in fondo alla classifica. Per la 18° giornata di Serie A al Franchi arriva la Cremonese a centro classifica, anche se i grigiorossi sono in calo con un solo punto negli ultimi 3 turni. Pronostico Fiorentina-Cremonese 4 gennaio 2026.

Pronostico Fiorentina-Cremonese 4 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Cremonese match valido per la 18° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina è imbattuta in tutti i 12 precedenti in Serie A contro la Cremonese, grazie a sei successi e sei pareggi. La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in ben cinque delle ultime sette gare contro la Cremonese in tutte le competizioni (tra cui le due più recenti in Coppa Italia).

La Fiorentina ha perso 23 delle 52 partite disputate nel 2025 tra tutte le competizioni (18V, 11N) e solo una volta nella sua storia ha registrato più sconfitte in un singolo anno solare (24 nel 2001).

La Cremonese ha mantenuto la porta inviolata in tre delle sue ultime otto trasferte in Serie A. La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato e potrebbe restare a secco di gol in quattro match consecutivi di Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023.

Probabili Formazioni Fiorentina-Cremonese

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Cremonese?

Fiorentina-Cremonese, domenica 4 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Fiorentina-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Cremonese

La Fiorentina ha subito gol in ciascuna delle sue ultime 10 partite casalinghe di Serie A (17 reti incassate nel parziale).

PRONOSTICO: GOL SI @1.91 BET365

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Fiorentina-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-2.

Nessun giocatore ha segnato più reti in partite casalinghe di Moise Kean nell’anno solare 2025 in Serie A: 10 in 16 match, al pari di Riccardo Orsolini (tra cui tutte le quattro del classe 2000 nel campionato in corso).

