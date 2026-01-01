Entrambe le squadre hanno chiuso il 2025 del campionato di calcio italiano con una sconfitta, e ora sono a caccia di punti nella 18° giornata di Serie A al Bentegodi, in particolare l’Hellas che è al momento in zona rertocessione. Pronostico Verona-Torino 4 gennaio 2026.

Pronostico Verona-Torino 4 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Hellas Verona-Torino match valido per la 18° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino è rimasto imbattuto in ben 16 delle ultime 17 sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (6V, 10N). Il Torino è la squadra contro cui il Verona ha pareggiato più incontri in Serie A: ben 27, in 62 confronti (10V, 25P) – tuttavia, solo tre delle ultime otto sfide tra queste due formazioni sono terminate in equilibrio (completano il parziale cinque successi granata).

L’Hellas Verona ha vinto il suo ultimo match casalingo in Serie A (3-1 vs Atalanta) e potrebbe registrare due successi interni di fila nel massimo torneo per la prima volta sotto la gestione di Paolo Zanetti e per la prima volta in generale dal periodo aprile-maggio 2024.

Il Torino ha vinto l’ultima trasferta in campionato (1-0 contro il Sassuolo) e potrebbe ottenere due successi fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dall’agosto-settembre 2024 (contro Venezia e proprio Hellas Verona in quel caso). Il Torino è rimasto imbattuto nel primo match di un anno solare nelle ultime sei gare in Serie A (4V, 2N).

Probabili Formazioni Hellas Verona-Torino

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Lazaro, Gineitis, Asllani, Nkounkou; Vlasic; Simeone, Adams. All. Baroni.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Verona-Torino?

Verona-Torino, domenica 4 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Hellas Verona-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Hellas Verona-Torino

Il Torino ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro l’Hellas Verona e per i granata si tratta della striscia aperta di successi esterni più lunga nella competizione.

L’Hellas Verona (281) è la squadra che ha commesso il maggior numero di falli in questo campionato, al quarto posto troviamo il Torino (245, al pari del Como), tra loro il Cagliari (272) e la Roma (246); gli scaligeri sono anche la formazione che ha subito meno falli (127) in questa Serie A.

PRONOSTICO: TORINO (+0 AH) @2.03 BET365

BONUS PICK: OVER FALLI

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Verona-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-2, 1-3.

Solamente Nico Paz (21) conta più tiri in porta rispetto a Giovane in questa Serie A: 20 in 16 incontri per una media di 1.25 conclusioni nello specchio a partita. Nell’epoca del torneo a 20 squadre, solamente un giocatore dell’Hellas Verona ha registrato una media di tiri in porta a incontro superiore tra quelli con almeno cinque presenze in un singolo massimo torneo: Luca Toni (1.56 nel 2013/14, 1.26 nel 2014/15).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.