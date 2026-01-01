Entrambe le squadre hanno chiuso il 2025 del campionato di calcio italiano con una sconfitta, e ora sono a caccia di punti nella 18° giornata di Serie A al Bentegodi, in particolare l’Hellas che è al momento in zona rertocessione. Pronostico Verona-Torino 4 gennaio 2026.
Pronostico Verona-Torino 4 gennaio 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Hellas Verona-Torino match valido per la 18° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.
Il Torino è rimasto imbattuto in ben 16 delle ultime 17 sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (6V, 10N). Il Torino è la squadra contro cui il Verona ha pareggiato più incontri in Serie A: ben 27, in 62 confronti (10V, 25P) – tuttavia, solo tre delle ultime otto sfide tra queste due formazioni sono terminate in equilibrio (completano il parziale cinque successi granata).
L’Hellas Verona ha vinto il suo ultimo match casalingo in Serie A (3-1 vs Atalanta) e potrebbe registrare due successi interni di fila nel massimo torneo per la prima volta sotto la gestione di Paolo Zanetti e per la prima volta in generale dal periodo aprile-maggio 2024.
Il Torino ha vinto l’ultima trasferta in campionato (1-0 contro il Sassuolo) e potrebbe ottenere due successi fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dall’agosto-settembre 2024 (contro Venezia e proprio Hellas Verona in quel caso). Il Torino è rimasto imbattuto nel primo match di un anno solare nelle ultime sei gare in Serie A (4V, 2N).
Probabili Formazioni Hellas Verona-Torino
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Lazaro, Gineitis, Asllani, Nkounkou; Vlasic; Simeone, Adams. All. Baroni.
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Verona-Torino?
Verona-Torino, domenica 4 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.
Migliori quote per Hellas Verona-Torino
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Verona-Torino
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.75
|2.90
|2.90
|2.70
|3.00
|2.90
|2.65
|2.95
|2.90
|2.60
|2.95
|2.90
|2.65
|2.95
|2.90
Le nostre scommesse su Hellas Verona-Torino
Il Torino ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro l’Hellas Verona e per i granata si tratta della striscia aperta di successi esterni più lunga nella competizione.
L’Hellas Verona (281) è la squadra che ha commesso il maggior numero di falli in questo campionato, al quarto posto troviamo il Torino (245, al pari del Como), tra loro il Cagliari (272) e la Roma (246); gli scaligeri sono anche la formazione che ha subito meno falli (127) in questa Serie A.
PRONOSTICO: TORINO (+0 AH) @2.03 BET365
BONUS PICK: OVER FALLI
Risultato Finale e Scommesse Marcatori Verona-Torino
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-2, 1-3.
Solamente Nico Paz (21) conta più tiri in porta rispetto a Giovane in questa Serie A: 20 in 16 incontri per una media di 1.25 conclusioni nello specchio a partita. Nell’epoca del torneo a 20 squadre, solamente un giocatore dell’Hellas Verona ha registrato una media di tiri in porta a incontro superiore tra quelli con almeno cinque presenze in un singolo massimo torneo: Luca Toni (1.56 nel 2013/14, 1.26 nel 2014/15).
