La 18° giornata di Serie A, la prima dell’anno solare 2026, si chiuderà a San Siro con la capolista Inter che ospita un Bologna che l’ha di recente eliminata in Supercoppa italiana (perdendo poi la finale col Napoli e pareggiando il match di rientro in campionato). Pronostico Verona-Torino 4 gennaio 2026.
Pronostico Inter-Bologna 4 gennaio 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Bologna match valido per la 18° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.
L’Inter ha vinto solo una delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Bologna (2N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in quattro delle cinque precedenti (1P).
L’Inter arriva da quattro vittorie di fila in campionato e potrebbe ottenere cinque successi di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A. L’Inter ha registrato 12 vittorie e 4 sconfitte in 16 match di questo campionato; i nerazzurri potrebbero non registrare alcun pareggio nelle prime 17 partite stagionali di Serie A per la prima volta nella loro storia. L’Inter ha vinto la prima gara dell’anno solare in Serie A in tutte le precedenti sei occasioni (dal 2020 in avanti), serie record per i nerazzurri in questo tipo di incontri.
Il Bologna non vince da quattro partite di campionato (2N, 2P) e sotto la gestione di Vincenzo Italiano solo una volta i rossoblù hanno registrato almeno cinque match consecutivi senza successi in Serie A: sei tra lo scorso aprile e agosto. Il Bologna ha trovato appena un successo nella prima gara d’anno nel massimo campionato nelle precedenti 13 occasioni (5N, 7P), proprio a San Siro, contro il Milan nel 2016. Grazie a tre successi e tre pareggi, il Bologna è imbattuto da sei trasferte consecutive in Serie A.
Probabili Formazioni Inter-Bologna
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Inter-Bologna?
Inter-Bologna, domenica 4 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.
Migliori quote per Inter-Bologna
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Inter-Bologna
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.45
|4.50
|7.00
|1.45
|4.50
|7.00
|1.43
|4.60
|7.00
|1.42
|4.50
|7.00
|1.43
|4.50
|7.00
Le nostre scommesse su Inter-Bologna
Il Bologna ha segnato in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro l’Inter. I nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata solo in una delle otto più recenti gare contro i rossoblù nel torneo, il 9 marzo 2024.
PRONOSTICO: GOL SI @1.91 BET365
Risultato Finale e Scommesse Marcatori Inter-Bologna
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-1, 2-1.
Lautaro Martínez, autore di nove gol in questo campionato, potrebbe andare in doppia cifra di reti per la settima stagione diversa in Serie A (superando Christian Vieri e Roberto Boninsegna – entrambi sei), solo Giuseppe Meazza (nove), Benito Lorenzi (nove) e Alessandro Altobelli (otto) contano più campionati diversi con almeno 10 gol con la maglia dell’Inter. El Toro ha inoltre tagliato quota 30 gol nel 2025 tra tutte le competizioni con l’Inter e solo nell’anno solare 2023 ha fatto meglio (37 reti in quel caso).
