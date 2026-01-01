La 18° giornata di Serie A, la prima dell’anno solare 2026, si chiuderà a San Siro con la capolista Inter che ospita un Bologna che l’ha di recente eliminata in Supercoppa italiana (perdendo poi la finale col Napoli e pareggiando il match di rientro in campionato). Pronostico Verona-Torino 4 gennaio 2026.

Pronostico Inter-Bologna 4 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Bologna match valido per la 18° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto solo una delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Bologna (2N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in quattro delle cinque precedenti (1P).

L’Inter arriva da quattro vittorie di fila in campionato e potrebbe ottenere cinque successi di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A. L’Inter ha registrato 12 vittorie e 4 sconfitte in 16 match di questo campionato; i nerazzurri potrebbero non registrare alcun pareggio nelle prime 17 partite stagionali di Serie A per la prima volta nella loro storia. L’Inter ha vinto la prima gara dell’anno solare in Serie A in tutte le precedenti sei occasioni (dal 2020 in avanti), serie record per i nerazzurri in questo tipo di incontri.

Il Bologna non vince da quattro partite di campionato (2N, 2P) e sotto la gestione di Vincenzo Italiano solo una volta i rossoblù hanno registrato almeno cinque match consecutivi senza successi in Serie A: sei tra lo scorso aprile e agosto. Il Bologna ha trovato appena un successo nella prima gara d’anno nel massimo campionato nelle precedenti 13 occasioni (5N, 7P), proprio a San Siro, contro il Milan nel 2016. Grazie a tre successi e tre pareggi, il Bologna è imbattuto da sei trasferte consecutive in Serie A.

Probabili Formazioni Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Inter-Bologna?

Inter-Bologna, domenica 4 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Inter-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Bologna

Il Bologna ha segnato in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro l’Inter. I nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata solo in una delle otto più recenti gare contro i rossoblù nel torneo, il 9 marzo 2024.

PRONOSTICO: GOL SI @1.91 BET365

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Inter-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-1, 2-1.

Lautaro Martínez, autore di nove gol in questo campionato, potrebbe andare in doppia cifra di reti per la settima stagione diversa in Serie A (superando Christian Vieri e Roberto Boninsegna – entrambi sei), solo Giuseppe Meazza (nove), Benito Lorenzi (nove) e Alessandro Altobelli (otto) contano più campionati diversi con almeno 10 gol con la maglia dell’Inter. El Toro ha inoltre tagliato quota 30 gol nel 2025 tra tutte le competizioni con l’Inter e solo nell’anno solare 2023 ha fatto meglio (37 reti in quel caso).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.