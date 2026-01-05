Pronostico Pisa-Como: al via il turno dell’Epifania con la 19° giornata di Serie A

Pronostico Pisa-Como 6 gennaio 2026
5 Gennaio 2026

Dopo il weekend, torna subito in campo il campionato di calcio italiano per il turno infrasettimanale dell’Epifania, e ad aprire la 19° giornata di Serie A, dallo Stadio Anconetani, saranno il Pisa, a caccia di punti salvezza, e il Como, che punta all’Europa. Pronostico Pisa-Como 6 gennaio 2026.

Pronostico Pisa-Como 6 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Pisa-Como match valido per la 19° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Pisa ha vinto soltanto una partita in stagione ad inizio novembre in casa contro la Cremonese. Per il resto, poi, tante delusioni anche se la La società ha sempre ribadito la fiducia nel lavoro di Alberto Gilardino, chiamato in sostituzione dell’uomo promozione Pippo Inzaghi nel tentativo di mantenere i toscani nella massima serie, obiettivo non semplice. L’eliminazione dell’Angola in Coppa d’Africa è stata accolta favorevolmente dal Pisa, che può così tornare a fare affidamento su Nzola per tentare di risolvere i problemi in zona gol. Le alternative offensive restano comunque poche per Gilardino, che non avrà a disposizione Stengs (si sta avvicinando al pieno recupero), Cuadrado e Meister. Indisponibile anche il mediano Akinsanmiro.

Il Como sogna di raggiungere l’Europa, anche in questo caso obiettivo ambizioso e per nulla facile, ma con Cesc Fabregas in panchina e una proprietà facoltosa, i lombardi possono crederci. Il Como non ha ricevuto l’apporto sperato da calciatori rappresentativi come Diao e Morata, condizionati da problemi fisici nel primo caso e da un ambientamento più complicato del previsto nel secondo. Entrambi i calciatori, comunque, non prenderanno parte alla trasferta toscana degli azzurri. All’appello mancherà anche il difensore Goldaniga, mentre Dossena ( tornato disponibile dopo una lunga assenza) non rientra più nei piani del club. Fabregas spera di recuperare in tempo Addai.

Pronostico Pisa-Como 6 gennaio 2026

Pronostico Pisa-Como 6 gennaio 2026

Probabili formazioni Pisa-Como

Pisa (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Piccinini, Aebischer, Vural, Angori; Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Pisa-Como?

Pisa-Como, in programma martedì 6 gennaio alle ore 15:00, è un’esclusiva DAZN. 

Migliori quote per Pisa-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Pisa-Como
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
5.253.501.75
5.003.401.75
4.903.501.77
4.903.501.75
5.003.451.77

Le nostre scommesse su Pisa-Como

I precedenti tra club sono soltanto 30, con il pareggio che è il risultato più frequente, avvenuto nella metà delle partite giocate (15). Per il resto c’è grande equilibrio, con leggero vantaggio del Pisa che ha vinto 8 volte contro le 7 del Como. Questo confronto manca dalla massima categoria dal 1989. Noi ci concentriamo sui gol, con i padroni di casa che stanno faticando a segnare, e cercheranno di chiudersi in questo scontro interno col Como da cui sperano di portare a casa qualcosa in termini di punti importanti per la salvezza.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73 BET365

Risultato Esatto Finale per Pisa-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-3, 0-1.

