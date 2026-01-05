Il giorno dell’Epifania si gioca anche al Via Del Mare la 19° giornata di Serie A, quando alle ore 18:00 i salentini ospiteranno una Roma vogliosa di tornare a vincere dopo il ko di Gasperini contro la sua ex Atalanta. Pronostico Lecce-Roma 6 gennaio 2026.

Pronostico Lecce-Roma 6 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lecce-Roma match valido per la 19° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Di Francesco ha un solo obiettivo: condurre il Lecce alla salvezza ed evitare la terza retrocessione di fila in Serie B dopo quelle alla guida di Frosinone e Venezia. Questa sarà una partita speciale per lui, che ha militato e anche allenato nella capitale. I salentini hanno dimostrato di sapersela cavare egregiamente negli scontri diretti: hanno vinto a Parma e Firenze per poi mandare al tappeto Torino e Pisa davanti al proprio pubblico. Il Lecce ha in dubbio Fruchtl, Berisha, e Tete Morente. Sicuro il forfait di Veiga, fermato dal giudice sportivo.

Dopo il ritorno con ko nella sua Bergamo, Gasperini fa scalo in Puglia, dove intende conquistare l’intera posta in palio. In attesa dei rinforzi che dovranno arrivare grazie al mercato di gennaio, il tecnico della Roma non intende certo fare regali agli avversari. Del resto, la posta è in palio altissima, dal momento che la squadra capitolina è in lotta per un posto nella prossima edizione della UEFA Champions League e, in verità, anche per lo scudetto. Non faranno parte della trasferta in Puglia Lorenzo Pellegrini, Bailey e Baldanzi, anche se Gasperini spera di recuperare almeno uno degli ultimi due. Difesa da ricostruire: mancheranno gli squalificati Hermoso e Mancini. Ndicka è impegnato in Coppa d’Africa.

Probabili formazioni Lecce-Roma

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Roma?

La partita tra Lecce e Roma si giocherà martedì 6 gennaio, con calcio d’avvio previsto alle 18:00. L’incontro valevole per la 19esima giornata di Serie A sarà trasmesso in tv sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251).

Migliori quote per Lecce-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lecce-Roma

La Roma ha vinto il doppio confronto dello scorso anno col Lecce, 4-1 all’Olimpico e 1-0 anche al Via del Mare. Di fatto il Lecce non batte la Roma addirittura dal 2012, da allora 7 vittorie dei capitolini e 2 pareggi. Anche se in trasferta, e con qualche assenza da fronteggiare, crediamo che la squadra di Gasperini non sbaglierà ancora e tornerà a fare i tre punti pieni.

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.78 GOLDBET

Risultato Esatto Finale per Lecce-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 1-1.

