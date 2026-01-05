Pronostico Sassuolo-Juventus: probabili formazioni, analisi, quote, guida tv e scommesse 19° giornata Serie A del 06-01-2026

Nella serata dell’Epifania appuntamento alle ore 20:45 al Mapei Stadium per un interessante sfida della 19° giornata di Serie A, il turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano, che vedrà i neroverdi ospitare i bianconeri. Pronostico Sassuolo-Juventus 6 gennaio 2026.

Pronostico Sassuolo-Juventus 6 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Juventus match valido per la 19° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Tre pareggi e una sconfitta per il Sassuolo nelle ultime quattro gare di campionato. L’ultima vittoria è il 3-1 dello corso 6 dicembre alla Fiorentina, a cui hanno fatto seguito il 2-2 di San Siro contro il Milan, lo 0-1 casalingo contro il Torino e il doppio 1-1 nelle sfide contro Bologna e Parma. Tutte partite in cui il Sassuolo ha mostrato un buon calcio e dove forse ha difettato in concretezza e cinismo. Nutrito il contingente di indisponibili tra le fila della formazione di casa. Grosso deve fare a meno degli infortunati Paz, Pieragnolo, Boloca, Volpato e Berardi, a cui va aggiunto Coulibaly ancora impegnato nella Coppa d’Africa col suo Mali. Cartellino giallo da evitare per i due diffidati Muharemovic e Doig.

I bianconeri, dal canto loro, hanno cominciato il 2026 con un pareggio deludente tra le mura amiche contro il Lecce, un risultato che ha rallentato la rincorsa scudetto della Juventus che aveva messo in fila otto vittorie nelle precedenti nove partite ufficiali. Nonostante i rientri delle ultime settimane, è ancora affollata l’infermeria bianconera. Spalletti non può contare su quattro pedine importanti per la delicata sfida contro il Sassuolo: i lungodegenti Milik e Vlahovic e i due difensori Gatti e Rugani. Locatelli l’unico diffidato tra le fila della Vecchia Signora.

Probabili formazioni Sassuolo-Juventus

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Lauriente. Allenatore: Grosso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Sassuolo-Juventus?

Il match tra Sassuolo e Juventus è in programma alle 20:45 di martedì 6 gennaio. La trasmissione in diretta streaming dell’incontro è in programma su DAZN.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Juventus

Due vittorie del Sassuolo negli ultimi precedenti casalinghi contro la Juventus, 4-2 nel 2023/24 e 1-0 nel 2022/23. L’ultimo successo bianconero è l’1-2 della stagione 2021/22. Ultimo pareggio lo scoppiettante 3-3 del campionato 2019/20. Non sarà una scampagnata per i bianconeri che dovranno fare attenzione alla verve realizzativa dei neroverdi, che giocano anche in casa per questo consigliamo un match con entrambe le squadre a segno, come del resto è stato in 4 degli ultimi 5 confronti diretti contro la Juve, giocati al Mapei Stadium. 

PRONOSTICO: GOL SI @1.83 ADMIRALBET

Risultato Esatto Finale per Sassuolo-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-2, 0-3.

,
