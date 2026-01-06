Continua mercoledì il turno infrasettimanale dell’Epifania per il campionato di calcio italiano giunto alla 19° giornata di Serie A che si giocherà alle ore 18:30 dal Dall’Ara dove arriva la Dea, rinvigorita dal successo sulla Roma dell’ex Gasperini. Pronostico Bologna-Atalanta 7 gennaio 2026.

Pronostico Bologna-Atalanta 7 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Atalanta match valido per la 19° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna è l’avversario contro cui l’Atalanta ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 39 su 108 confronti, completano 40 successi rossoblù e 29 pareggi.

Dopo una striscia di imbattibilità durata nove gare (6V, 3N), il Bologna è rimasto senza successi nelle ultime cinque (2N, 3P). Il Bologna non ha vinto alcuna delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (1N, 2P), dopo che nelle prime cinque partite interne di questo campionato aveva ottenuto quattro successi e un pareggio.

L’Atalanta ha decisamente svoltato con l’arrivo di Raffaele Palladino: la media punti in campionato è passata da 1.18 a match con Juric in panchina (11 giornate) a 1.71 con l’attuale tecnico (7 giornate), la percentuale di vittorie si è alzata da 18.2% a 57.1%. Dall’arrivo di Raffaele Palladino, l’Atalanta ha segnato ben tre gol su otto totali in campionato su sviluppo di corner: considerando le ultime sette giornate di Serie A, solo l’Inter (quattro) ha fatto meglio da quella situazione di gioco (a tre anche Cagliari e Sassuolo).

Probabili Formazioni Bologna-Atalanta

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Pobega, Ferguson; Fabbian, Orsolini, Dallinga; Cambiaghi. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. All. Palladino.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Atalanta?

Bologna-Atalanta, martedì 7 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Bologna-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Atalanta

Il Bologna è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide contro l’Atalanta in campionato (3V, 1N). Andiamo sugli emiliani ma ci copriamo col rimborso in caso di pareggio (draw no bet) grazie alle giocate asian handicap di Bet365.

PRONOSTICO: BOLOGNA (+0 AH) @1.98 BET365

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori per Bologna-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 1-0, 1-3.

Nelle tre gare giocate da titolare contro il Bologna in Serie A, Gianluca Scamacca ha realizzato tre reti, inclusa una delle cinque doppiette realizzate in trasferta nella competizione (in Bologna-Sassuolo 1-3 del 15 maggio 2022).

